NCT 지성 괴롭힌 악성게시물 462건 '충격'…단순 악플 넘어 협박·스토킹까지

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 NCT 지성을 향해 무려 462건의 악성 게시물을 작성한 누리꾼이 결국 법적 대응을 받게 됐다. 또 다른 악플러는 수년간 이어온 비방 행위로 벌금 500만원을 선고받은 사실까지 알려졌다.

19일 소속사 SM엔터테인먼트는 지성을 대상으로 한 악의적인 게시물과 명예훼손 행위에 대한 법적 대응 진행 상황을 공개했다.

눈길을 끄는 것은 악성 게시물을 무려 462건이나 작성한 누리꾼에 대한 추가 고소다.

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SM 측은 해당 누리꾼이 지성을 겨냥한 악성 글을 반복적으로 작성하고 유포한 사실을 확인했다며 정보통신망법 위반, 모욕, 협박 등의 혐의로 최근 고소장을 제출했다고 밝혔다. 현재 해당 사건은 경찰 수사가 진행 중이다.

지성을 향한 악의적인 공격은 이뿐만이 아니었다.

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앞서 SM은 X(옛 트위터)와 유튜브 등에서 지성을 지속적으로 비방하고 모욕하는 게시물과 영상을 올린 또 다른 가해자를 고소했다. 결과 1심 재판부는 피고인의 정보통신망법상 명예훼손 및 모욕 혐의를 유죄로 인정하고 벌금 500만원을 선고했다. 재판부는 해당 피고인이 지난 2022년부터 오랜 기간에 걸쳐 비방 행위를 이어온 점을 고려한 것으로 전해졌다. 이후 피고인이 판결에 불복해 항소하면서 현재 2심 선고를 앞두고 있다.

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아티스트에게 공포심과 불안감을 유발한 인물에 대한 고소도 별도로 진행됐다.

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SM 측은 이와 관련해 정보통신망법 위반을 비롯해 스토킹처벌법 및 성폭력처벌법 위반 혐의로 고소장을 제출했다고 밝혔다. 단순한 악성 댓글을 넘어 협박과 스토킹 등으로 의심되는 행위까지 발생하면서 소속사도 강경한 대응 방침을 세운 것. SM은 X와 유튜브, 스핀스핀 등 여러 온라인 플랫폼을 대상으로 허위사실 유포와 인신공격, 모욕성 게시물에 관한 증거를 꾸준히 수집하고 있다고 설명했다. 이미 법적 처분을 받았거나 판결이 내려진 뒤에도 유사한 행위를 반복할 경우 추가 고소를 진행하겠다고 경고했다.

소속사는 합의나 선처 없는 무관용 원칙을 강조하며 가해 행위가 완전히 중단될 때까지 가능한 모든 법적 수단을 동원하겠다는 입장이다.

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이번 발표로 지성을 겨냥한 악성 게시물의 규모와 장기간 이어진 비방 행위가 드러난 가운데 추가 고소 사건의 수사 결과와 벌금형에 대한 항소심 판단에도 관심이 쏠린다.

한편 지성은 NCT DREAM 멤버로 활동 중이다. 올해 NCT 데뷔 10주년을 맞아 다양한 활동을 이어가고 있다.

다음은 SM엔터테인먼트 입장 전문.

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안녕하세요, SM엔터테인먼트입니다.

당사 소속 아티스트 지성의 권리를 침해하는 행위에 대한 법적 대응 현황을 안내드립니다.

당사에서 X(구 트위터)와 유튜브 등에 아티스트를 비방하거나 모욕하는 게시글과 동영상을 다수 게재한 자를 고소한 사건과 관련하여, 최근 제1심 재판부는 2022년부터 계속된 피고인의 범행이 정보통신망법위반(명예훼손) 및 모욕죄에 해당한다고 판단하여 벌금 500만 원을 선고하였습니다. 현재 피고인이 항소한 항소심 사건의 선고기일이 예정되어 있으며, 추후 진행 상황은 다시 안내해 드리겠습니다.

또한 아티스트에게 공포심이나 불안감을 유발하는 행위를 한 자 등에 대해서는 정보통신망법위반, 스토킹처벌법위반, 성폭력처벌법위반 혐의로 고소장을 제출하였습니다. 최근에는 온라인상에서 아티스트에 대한 악성 게시글 462건을 작성한 자를 정보통신망법위반, 모욕, 협박 등의 혐의로 고소하였으며, 현재 수사가 진행 중입니다.

당사는 X, 유튜브, 스핀스핀 등 각종 플랫폼에서 발생하는 허위 사실 유포, 명예훼손, 모욕, 악의적인 비방 및 인신공격에 관한 증거를 지속적으로 수집하고 있으며, 어떠한 합의나 선처 없이 무관용 원칙에 따라 대응하겠습니다.

특히 법적 처분이나 판결이 내려진 이후에도 아티스트에 대한 권리 침해를 반복하는 자에 대해서는 이후의 가해 행위까지 철저히 추적하여 추가 고소를 진행하겠습니다. 가해 행위가 완전히 중단될 때까지 형사상 처벌을 비롯한 가능한 모든 법적 조치를 통해 끝까지 책임을 묻겠습니다.

그동안 수사 및 재판에 영향을 주지 않도록 진행 경과의 세부 내용을 상세히 안내드리지 못했음에도 오랜 시간 당사의 대응을 믿고 기다려 주신 팬 여러분께 감사드립니다.

당사는 앞으로도 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 법적 대응을 이어갈 것을 약속드리며, 팬 여러분의 지속적인 관심과 협조를 부탁드립니다.

감사합니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com