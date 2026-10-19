솔비, ♥이규한 '사과 선물'에 마음 열었다 "최종 선택 못한 미안함 표현..진정성 느껴"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 솔비가 예비 신랑 이규한의 진정성 있는 구애에 결혼을 결심했다고 밝혔다.

19일 방송된 KBS Cool FM '가비의 슈퍼라디오'의 '스트리트 연애 파이터' 코너에는 솔비와 정혁이 출연했다.

이날 솔비는 오프닝에서 '나에게 결혼이란?'이라는 질문에 "마지막 사랑"이라고 답하며 환하게 웃었다.

Advertisement

이어 "진짜 많은 분들이 축하해 주셔서 진짜 너무 감사드린다. 축복받는 결혼을 할 수 있는 거에 너무 감동 받을 만큼 감사드린다"고 결혼 소감을 전했다.

그동안 주변에 결혼은 최대한 늦게 하라고 조언해 왔다는 솔비는 "진짜 해볼 거 다 해보고 하는 게 맞다"며 "지금의 결혼 시기가 나에게는 딱 맞았다"고 말했다.

Advertisement

그는 "무엇보다 내가 목표했던 것 중의 하나가 열애설 없이 결혼으로 바로 가고 싶다는 거였는데 정말 다행히 감사하게도 결혼을 한 번에 이룰 수 있었다"고 밝혔다.

Advertisement

가비가 "사랑해서 결혼할 수 있는 사람을 만나는 게 대단한 일인 것 같다"고 부러워하자 솔비는 "나도 그 부분에 있어서 정말 축복이라고 생각하는 게 나이가 어느 정도 있으니까 조건, 배경이 더 중요할 거라고 생각했는데 진짜 사랑하는 사람 만나서 결혼할 수 있다는 게 가장 축복 같다"고 말했다.

Advertisement

솔비는 이규한과 결혼을 결심한 이유도 공개했다. 그는 "오빠가 되게 귀여웠던 부분 중의 하나가 '오만추' 녹화 끝난 후에 나한테 사과를 계속 선물로 보냈다"고 밝혔다.

이어 "사과를 계절, 종류별로 보내서 왜 계속 보내나 했는데 '오만추' 최종 선택 때 선택하지 못한 것에 대한 사과라고 하더라"며 "그런 게 너무 위트 있고, 내가 하는 클래스에도 직접 수강 신청해서 왔다. 그런 부분에 되게 감동 받았다"고 밝혔다.

Advertisement

그러면서 "나를 이해하려고 노력하고 최대한 나의 속도에 맞춰서 나한테 다가오는 모습이 되게 진정성이 느껴졌다. 너무 사랑스럽다"며 예비 신랑을 향한 애정을 드러냈다.

한편 솔비는 4세 연상의 배우 이규한과 내년 4월 결혼식을 올린다. 두 사람은 지난해 KBS Joy·KBS2 예능 프로그램 '오래된 만남 추구'를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 15일 결혼 소식을 공식 발표했다.