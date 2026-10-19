'나솔' 33기 영숙, '미우새'서 깜짝 포착…김범수 전담 케어 맡았다

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 33기 영숙이 뜻밖의 장소에서 포착됐다. 가수 김범수가 출연한 '미운 우리 새끼'에서 그의 건강 관리를 돕는 모습으로 등장해 눈길을 끈 것.

지난 18일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 김범수가 노화 방지와 피로 회복을 위해 강남의 한 고급 웰니스센터를 방문하는 모습이 공개됐다.

이날 김범수는 건강과 젊음을 유지하기 위한 남다른 자기관리 루틴을 선보였다. 산소 챔버에 들어가 휴식을 취하는가 하면 체감온도 영하 114도에 달하는 극저온 부스까지 체험하며 스튜디오를 놀라게 했다.

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그런데 김범수의 관리 장면에서 반가운 얼굴이 포착됐다. 바로 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'(나는 솔로) 33기 모태솔로 특집에 출연했던 영숙이었다.

김범수가 산소 챔버에 누워 있는 동안 관리 담당자는 "오늘도 젊어질 수 있게 관리 도와드릴게요"라며 반갑게 인사했다. 이후 김범수가 관리받은 소감을 전하자 "항상 기압을 최대로 해서 받으시잖아요"라고 답하는 등 평소에도 김범수의 관리를 맡아온 듯한 익숙한 모습을 보였다.

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방송에서는 짧게 지나간 장면이었지만 '나는 솔로' 시청자들 사이에서는 관리 담당자가 33기 영숙이라는 이야기가 나오며 관심을 모았다.

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특히 영숙은 '나는 솔로' 출연 당시 자신의 직업을 강남의 웰니스센터 운영자로 소개한 바 있어 더욱 눈길을 끈다. 당시 영숙은 일본에서 약 3년간 유학했다고 밝히며 유창한 일본어 실력을 뽐냈다. 이어 웰니스센터에서 일하고 있다는 사실을 공개해 관심을 모았다.

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33기 모태솔로 특집에서는 영식과 영철 등의 관심을 받으며 러브라인을 형성했다. 최종 선택에서는 영식이 영숙을 선택했지만, 영숙은 상대에게 상처를 줄까 걱정된다며 선택하지 않았다.

한편 김범수는 이날 산소 챔버와 극저온 관리뿐 아니라 화장품 냉장고, 네일 케어 등 철저한 자기관리 일상을 공개했다. 특히 1인당 350만원에 달하는 초고가 커피 오마카세까지 소개하며 화제를 모았다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com