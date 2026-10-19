솔비, ♥이규한과 결혼 발표 후 첫 방송 "KBS에 감사..섬세하고 따뜻한 사람 만나"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 솔비가 '오만추'를 통해 만난 예비 신랑 이규한의 장점을 자랑하며 두 사람의 인연을 맺어준 KBS에 감사를 전했다.

19일 방송된 KBS Cool FM '가비의 슈퍼라디오'의 '스트리트 연애 파이터' 코너에는 솔비와 정혁이 출연했다.

이날 솔비는 이규한과 결혼을 결심한 이유에 대해 "설명하기 어려운데 그냥 날 진심으로 존중해주는, 명확한, 믿음직한 사람이 내 옆에 있다는 거에 대한 확신이 큰 것 같다. 날 믿어주고 존중해주고 인간답게 생각해 주는 사람"이라고 밝혔다.

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결혼 발표를 앞뒀을 당시 심정도 털어놨다. 솔비는 "살짝 긴장됐다. 기사가 먼저 나와서 대응하게 된 건데 사실 그 전에 기자들한테 몇 번 연락이 와서 이제 거의 임박했다는 생각은 하고 있었다"고 말했다.

이어 "발표하고 나니까 많은 분들이 어떻게 바라볼지 생각이 들고, 혹시라도 너무 유난스러운 느낌이 들까 봐 걱정됐는데 많은 분들이 축하해 주셔서 감사했다"고 전했다.

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솔비는 결혼관에 대해 "배우자는 평생 서로의 팬이 되어줘야 한다고 생각한다. 그러려면 서로가 서로를 없으면 안 될 만큼 소중하게 귀하게 생각하고 행동해야 하지 않을까 싶다"고 말했다.

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이날 한 청취자가 "KBS는 예전부터 많은 웃음 준 솔비 누나 챙겨달라"고 하자 솔비는 "감동이다"라며 고마워했다. 이어 "우리 나왔던 '오만추'도 KBS 방송이었다. KBS에 감사하다"고 덧붙였다.

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솔비는 이규한에 대한 자랑을 해달라고 하자 "우선 섬세하고 배려심이 많다. 되게 따뜻한 사람"이라며 "자기 관리도 엄청 열심히 한다. 운동을 매일하고 깔끔하다"고 말했다. 그러면서 "계속 자랑하게 된다"며 수줍어했다.

또 연애 사실을 들키지 않은 비결을 묻자 "20년 동안 열애설 하나 없었던 노하우"라고 자신감을 드러냈다.

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한편 솔비는 4세 연상의 배우 이규한과 내년 4월 결혼식을 올린다. 두 사람은 지난해 KBS Joy·KBS2 예능 프로그램 '오래된 만남 추구'를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 15일 결혼 소식을 공식 발표했다.