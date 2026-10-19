'닥터X'서 김지원 돕던 훈남 인턴…알고보니 '멜로망스 김민석 친동생'

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[스포츠조선 이지현 기자] SBS '닥터X'에서 활약 중인 배우 김우석이 그룹 멜로망스 김민석의 친동생이라는 사실로 눈길을 끌고 있다.

김우석은 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')에서 구서대병원 인턴 박태경 역을 맡아 열연 중이다. 훈훈한 비주얼에 정의감 넘치는 캐릭터를 자연스럽게 소화하며 존재감을 드러내고 있다.

지난 16, 17일 방송된 '닥터X' 3, 4회에서 박태경은 병원 청소 업무를 담당하던 여정순이 뇌출혈로 쓰러지자 환자를 살리기 위해 발 벗고 나섰다.

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계수정(김지원 분)이 직접 수술에 나서자 마취과 조원진(이진희 분)을 찾아가 수술방을 열어 달라고 간절히 설득했다. 이후 수술 중단 위기에서는 참관실 마이크를 가로채 수술을 멈춰서는 안 된다고 목소리를 높이는 등 거침없는 행동으로 극의 긴장감을 높였다.

특히 계수정을 향한 굳건한 믿음과 환자를 살려야 한다는 책임감을 드러내며 정의로운 인턴 의사의 면모를 보여줬다. 동시에 자신이 과연 좋은 의사가 될 수 있을지 고민하는 인간적인 모습으로 캐릭터의 입체적인 매력을 살렸다.

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이처럼 '닥터X'에서 활약하고 있는 김우석은 멜로망스 보컬 김민석의 친동생으로도 잘 알려져 있다. 형 김민석이 감미로운 목소리와 뛰어난 가창력으로 사랑받는 가수라면, 동생 김우석은 배우로서 자신만의 입지를 다지고 있다.

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특히 두 형제는 지난 2021년 10월 방송된 MBC '복면가왕'에 함께 출연해 남다른 우애를 드러낸 바 있다. 당시 형제가 나란히 방송에 모습을 드러내며 훈훈한 형제 케미스트리로 관심을 모았다.

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김우석은 그동안 드라마 '보이스', '군검사 도베르만', '금혼령, 조선 혼인 금지령' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다. 이번 '닥터X'에서는 열정과 소신을 겸비한 인턴 의사로 변신해 한층 성장한 연기력을 선보이고 있다.

한편, 김우석이 출연하는 SBS '닥터X'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com