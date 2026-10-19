강남도 안갔는데...♥이상화, 홀로 일본 시댁 찾았다 "시아버지 고관절 부상 뵈러"

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[스포츠조선 김수현기자] 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화가 남편 강남을 대신해 홀로 시댁을 찾아 시부모님을 살뜰히 챙기는 모습으로 눈길을 끌었다.

최근 강남의 유튜브 채널에는 강남과 이상화의 3박 4일 일본 일정이 담긴 영상이 공개됐다.

영상에서 강남은 일본에서 열린 2026 아시안게임 관련 해설 일정에 참석하기 위해 출국했고, 남편을 내조하기 위해 이상화도 함께 일본으로 향했다.

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숙소에 도착한 이상화는 일찍 일정을 시작하는 강남을 위해 다음 날 필요한 것들을 미리 준비했다. 강남이 입고 나갈 의상을 반듯하게 다림질하는 것은 물론 주변 정리까지 깔끔하게 마쳤다. 다음 날에는 강남의 메이크업까지 직접 챙기며 남편을 향한 세심한 배려를 보였다.

이후 이상화는 강남이 자리를 비운 사이 홀로 시댁을 방문했다. 이상화는 "오빠가 일이 있을 때는 제가 가서 인사드리고 온답니다"라며 남편 없이도 시부모님을 찾아뵙는 이유를 밝혔다.

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무거운 짐을 들고 지하철을 이용해 시댁으로 향한 이상화는 빈손으로 방문하지 않았다. 시부모님을 위해 김과 청국장 가루, 홍삼, 한과, 약과 등을 정성껏 챙겼다.

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특히 이상화는 최근 다친 시아버지의 상태를 전하며 걱정스러운 마음을 드러냈다. 그는 "걷다가 잘못 헛디디신 거다. 고관절이 부러지셨다"고 설명했다.

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이에 PD가 "관절 부러지면 진짜 고생한다던데"라며 안타까워하자 이상화는 "그치"라고 답하며 시아버지를 향한 걱정을 내비쳤다.

한참 뒤 시댁 방문을 마치고 돌아온 이상화는 "시부모님이 좋아하셨다"며 뿌듯한 마음을 전했다. 그러면서 "일본어를 더 공부해야겠다"고 덧붙였다. 시부모님과 더 원활하게 소통하고 싶은 마음도 내비친 것.

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이어 이상화는 시아버지의 상태에 대해 "생각보다 건강해 보이셔서 다행이다"라고 전하며 안도했다.

앞서 이상화는 시아버지가 간암으로 투병하던 당시에도 일본까지 찾아가 간병한 것으로 알려졌다.

이번에도 남편이 자리를 비운 사이 직접 시댁을 방문해 시부모님을 챙기면서 가족을 향한 남다른 애정을 보여줬다.

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한편 이상화는 2019년 가수 강남과 결혼했다.