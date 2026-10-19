'수능, 출제의 비밀' 이용재 감독, 상업영화 연출 데뷔 소감…"지금까진 워밍업, 이제 본게임"

영화 '수능, 출제의 비밀' 언론시사회가 19일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 이용재 감독이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.19/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 이용재 감독이 영화 '수능, 출제의 비밀'로 상업영화 연출 데뷔한 소감을 전했다.

이용재 감독은 19일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '수능, 출제의 비밀' 언론·배급 시사회에서 "부산국제영화제에서 관객 분들과 만나 용기가 났다"며 "지금까지는 워밍업이었고 앞으로가 본게임인 것 같다"라고 했다.

28일 개봉하는 '수능, 출제의 비밀'은 대한민국 2급 국가기밀인 '수능 출제'를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사 맹보람이 오탈자도 시비도 없는 "문제없는 문제"를 만들어내기 위해 좌충우돌하는 미션 코미디로, 이용재 감독의 상업영화 연출 데뷔작이다.

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'수능, 출제의 비밀'은 개봉을 앞두고 제31회 부산국제영화제 한국영화의 오늘-파노라마 섹션에 공식 초청됐다. 이 감독은 "부산국제영화제에서 프리미어 상영하고 관객 분들이 함께 호응해 주셔서 용기가 났다. 영화제를 찾은 관객 분들은 영화를 더 우호적으로 해석해 주셨을 것 같다. 오늘 보신 영화의 대사를 인용하자면, 지금까지는 워밍업이었고 이제 본게임 시작인 것 같다"고 떨리는 마음을 드러냈다.

이어 수능을 소재로 영화를 만든 이유에 대해 "수능은 온 국민의 관심사이니까, 이 이야기를 가지고 관객 분들에게 접근하면 관심을 끌 수 있는 지점이 있을 것 같았다. 우리 사회에서 어느 소재를 택하든 그 단면을 잘라보면, 다양한 모습이 드러날 것 같았다. 두 번째론 제한된 공간에서 이야기를 푸는 것이 신인감독한텐 시간과 예산을 절약할 수 있는 장점이 있다. '이상한 나라의 수학자'의 각본을 쓸 때는 수학을, 이번엔 국어 과목을 했는데 다음 작품에서 영어를 소재로 하면 '국영수 3부작 완성되겠다'고 주변에서 말씀하시더라"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com