태진아, ♥치매 아내와 '두번째 신혼'.."얼굴만 봐도 피로 풀려, 병간호도 행복하다"(손트라)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 태진아가 치매를 앓고 있는 아내 이옥형 씨를 향한 변함없는 애정을 드러냈다.

19일 방송된 MBC 라디오 '손태진의 트로트 라디오'에는 '웃으며 잘 살 거야' 공개방송 특집으로 꾸며진 가운데 태진아, 박주희, 성민, 김병수가 게스트로 출연해 이야기를 나눴다.

이날 DJ 손태진은 오랜 시간 대중 앞에 서 온 태진아에게 무대 위에서 늘 밝은 모습을 유지하는 비결을 물었다. 손태진은 "오랜 시간 대중 앞에 섰는데 무대에서 환한 미소를 보여준다"며 "때로는 힘들거나 지칠 때도 있을 텐데 다스리는 노하우가 있냐"라고 질문했다.

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이에 태진아는 망설임 없이 아내를 언급했다. 그는 "그냥 옥형이 얼굴 쳐다본다. 그게 최고의 피로회복"이라고 답해 아내를 향한 깊은 애정을 드러냈다. 손태진이 "쳐다보는 것만으로도 피로회복이 된다면 너무 행복하실 것 같다"라고 감탄하자, 태진아는 "그래서 제가 늙지 않는다"라고 너스레를 떨었다. 이에 손태진 역시 "진짜 그렇다. 옆에서 보면 피부가 방부제 피부"라고 감탄하며 화기애애한 분위기를 이어갔다.

이어 태진아는 건강하고 행복한 인생을 위해 노력하는 이들에게도 진심 어린 조언을 건넸다. 손태진이 "건강한 인생을 위해 애쓰는 모든 분들에게 한마디 해달라"라고 부탁하자, 태진아는 "간단하다. '나는 행복하다'라고 생각하고 웃어라. 웃으면 복이 온다"라고 말했다.

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특히 가족 중 아픈 사람이 있는 이들을 향한 당부도 잊지 않았다. 태진아는 "집안에 아픈 사람이 계셔도 웃어라. 병간호도 웃으면서 해야 행복하다"라고 전했다. 힘든 상황에서도 긍정적인 마음을 잃지 말라는 조언으로, 오랜 시간 아내를 돌봐 온 그의 경험이 묻어나는 말이었다.

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한편 태진아는 1981년 이옥형 씨와 결혼했다. 이옥형 씨는 2019년 알츠하이머 치매 진단을 받고 투병 중이다. 태진아는 그동안 아내를 돌보는 일상을 공개하며 곁을 지켜온 사연을 전해왔다. 오랜 세월 함께해 온 아내를 향한 변함없는 사랑과 애정이 많은 이들의 마음을 울리고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com