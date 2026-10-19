'수능, 출제의 비밀' 이선빈 "최시원과 '술도녀2' 이어 재회, 친척과 함께 한 기분"

영화 '수능, 출제의 비밀' 언론시사회가 19일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 이선빈이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.19/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이선빈이 최시원과 '술꾼도시여자들' 시리즈에 이어 '수능, 출제의 비밀'로 재회한 소감을 전했다.

이선빈은 19일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '수능, 출제의 비밀' 언론·배급 시사회에서 "최시원 선배와 연이어 만나게 돼 친척과 함께 촬영하는 기분이었다"라고 했다.

28일 개봉하는 '수능, 출제의 비밀'은 대한민국 2급 국가기밀인 '수능 출제'를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사 맹보람이 오탈자도 시비도 없는 "문제없는 문제"를 만들어내기 위해 좌충우돌하는 미션 코미디로, 이용재 감독의 상업영화 연출 데뷔작이다.

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이선빈은 행정 오류로 수능 출제 본부에 입성하게 되었지만, 학생들을 위한 진심을 담아 수능 출제에 임하는 MZ 국어 교사 맹보람을 연기했다. 그는 "실제로 저희가 무주 태권도원이라는 건물에서 숙박을 하면서 촬영했다. 장점도 있고 단점도 있었는데, 저한텐 장점이 더 컸다. 준비하고 바로 촬영장에 가기 수월했고, 불필요한 시간이 쓰이지 않아 좋았다. 저희 선배들과 함께했던 촬영을 떠올리면 계속 웃었던 기억밖에 안 날 정도로 유쾌하다. 아무리 피곤해도 선배들과 만나면 텐션이 높아졌다"고 과정에 만족감을 표했다.

'술꾼도시여자들'(이하 '술도녀') 시리즈에 이어 최시원과 재회한 이선빈은 "최시원 선배와 '술도녀2'를 찍고 나서, 그다음 연도에 이 작품을 찍은 거다. 둘이 차 안에서 촬영하는 신도 '술도녀'를 계속 이어서 찍고 있는 느낌이었다. 또 저 개인적으로 느꼈던 건, 최시원 선배도 '최시원은 최시원이구나' 싶었다. 작품 안에서 선글라스를 쓰고 나와도, 누가 봐도 선배이시더라. 그 기억이 강렬했다"며 "호흡은 말할 것도 없이 같이 했던 시간이 길었다 보니 익숙했고 친척과 함께 촬영하는 기분이었다. 2년 반을 함께 한 선배와 다음 작품에서 다른 역할로 만나니까 신선하고 새로웠다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com