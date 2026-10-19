'수능, 출제의 비밀' 유재명 "실제로 코미디 좋아해, 열심히 망가지려고 노력"

영화 '수능, 출제의 비밀' 언론시사회가 19일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 유재명이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.19/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유재명이 영화 '수능, 출제의 비밀'을 통해 코미디 장르에 도전한 이유를 밝혔다.

유재명은 19일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '수능, 출제의 비밀' 언론·배급 시사회에서 "실제로도 코미디를 너무 좋아한다"며 "저를 열심히 망가뜨리려고 했다"라고 밝혔다.

28일 개봉하는 '수능, 출제의 비밀'은 대한민국 2급 국가기밀인 '수능 출제'를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사 맹보람이 오탈자도 시비도 없는 "문제없는 문제"를 만들어내기 위해 좌충우돌하는 미션 코미디로, 이용재 감독의 상업영화 연출 데뷔작이다.

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유재명은 수능 출제 고인물 출제위원장 문주열로 분했다. 그는 "수능이란 소재는 예민한 문제인 것 같다. 이 작품을 다룰 때 가장 중점적으로 여긴 것은 블랙코미디를 넣어서 예민한 문제를 객관화시키는 작업이었다"고 전했다.

이어 코미디 장르에 도전한 유재명은 "실제로도 코미디를 너무 좋아한다. 코미디는 너무나 매력적인 장르이다. 어디로 튈지 모르고, 복합적이면서도 어려운 장르인 것 같다. 서로 계산되지 않은, 각자 가지고 있는 무기를 갖고 붙어서 뭔가 이뤄내는 과정이 재밌었다. 코미디의 힘은 보는 사람도 즐겁고 하는 사람도 즐거운 것 같다. 저 역시 열심히 저를 망가뜨리려고 노력했다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com