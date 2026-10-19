엔씨, 모바일 캐주얼 신작 '행성파괴 냥냐냥' 글로벌 6개 지역 출시

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엔씨가 모바일 캐주얼게임 퍼블리싱 사업을 본격화하고 있다. 지난 4월 모바일 캐주얼 사업을 전담할 자회사 베로플레이를 설립한데 이어 신작 '행성파괴 냥냐냥'을 한국과 일본 등 6개 지역에 선보였다.

엔씨는 모바일 캐주얼 신작 '행성파괴 냥냐냥(Tiny Cat Assemble: Survivors)'을 19일 정식 출시했다고 밝혔다. 한국과 일본, 대만, 홍콩, 마카오, 필리핀에서 서비스하며, 안드로이드와 iOS 버전을 통해 이용할 수 있다. 지난 7월부터 일부 지역에서 안드로이드 버전 사전 테스트를 진행했으며, 이번에 iOS 버전을 추가해 정식 서비스에 들어갔다. 퍼블리싱은 엔씨의 모바일 캐주얼 자회사 베로플레이가 맡았다.

국내 개발사 슈퍼래빗게임즈가 개발한 '행성파괴 냥냐냥'은 고양이 유닛을 수집하고 합성해 외계 침략자에 맞서는 캐주얼 로그라이크 RPG다. 배송 사고로 미지의 행성에 불시착한 배달 로봇이 택배 상자 속 고양이 군단과 함께 살아남는 이야기를 담았다. 슈퍼래빗게임즈는 3D 방치형 RPG '테일즈 오브 크라운'을 개발한 업체다.

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이용자는 전투 중 자원을 모아 고양이 유닛을 소환하고 합성해 전투 덱을 구성한다. 전투에서 획득한 경험치로 스킬을 선택하며, 유닛과 스킬의 조합에 따라 매번 다른 전략을 구사할 수 있다. 유닛 합성과 로그라이크 성장 요소를 결합해 반복 플레이의 재미를 구현한 것이 특징이다.

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베로플레이는 지난 4월 엔씨가 모바일 캐주얼 사업을 위해 설립한 자회사로, 글로벌 서비스 운영을 담당하는 허브 역할을 맡고 있다. 엔씨는 '행성파괴 냥냐냥'을 시작으로 다양한 모바일 캐주얼게임을 글로벌 시장에 선보일 계획이다. 게임은 구글플레이와 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com