"내 새끼 모르는 게 자랑이야?"...제이쓴, '무늬만 아빠'들에 분노의 팩폭

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 제이쓴이 육아에 소극적인 아빠들을 향해 일침을 가하며 아빠의 적극적인 육아 참여를 강조했다.

지난 17일 유튜브 채널 '에이카랩스'에는 '아들 아빠 시청 필수! 육아고수 제이쓴의 필승 육아법 대공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 제이쓴은 '요즘 아빠'를 대표해 과거와 달라진 육아 분위기에 대한 생각을 밝혔다.

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그는 "한강 같은 데 나가 보면 확실히 아빠들의 육아 참여도가 높다. 예전과 비교될 정도다"라며 달라진 아빠들의 모습을 언급했다.

이어 "그럼 그렇게 돼야지. 애는 내 새끼, 내가 키우는 거다. 뭘 도와주냐. 내 새끼는 내가 키운다"라고 강조하며 육아는 엄마를 돕는 일이 아니라 부모가 함께 책임져야 하는 일이라는 소신을 드러냈다.

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함께 출연한 치과의사 주기훈도 현장에서 체감한 변화를 전했다. 그는 "저는 소아치과 의사인데 아이를 데리고 오는 아빠들이 점점 늘어나는 느낌이다"라고 말했다.

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그러면서 아빠들을 두 가지 유형으로 나눴다. 주기훈은 "첫 번째는 항상 아빠랑만 오는 집이다. 아빠가 아이에 대해 다 알고 있고 다 챙기고 있다"라고 설명했다.

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반면 두 번째 유형에 대해서는 "가끔 주말에 심부름만 오는 집이 있다. 아빠가 아이를 데리고만 와서 '저는 잘 모르는…'이라고 한다"라고 말했다.

이를 들은 제이쓴은 "모르는 게 자랑이야?!"라고 목소리를 높여 웃음을 자아냈다. 아이를 돌보는 일을 엄마의 몫으로만 여기거나 아빠가 육아에 무관심한 태도를 보이는 상황을 꼬집은 것이다.

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육아를 고민하는 아빠들을 위한 조언도 전했다. 제이쓴은 "뭘 하려고 하지 마라. 그러다 사고 난다"라고 말해 웃음을 안겼다.

그는 "평소에 안 하던 짓을 갑자기 하려고 하지 말라는 거다. 갑자기 막 뛰어놀다가 아빠 어깨 빠지고 그런 거 말고, 아이가 원하는 걸 해주는 게 중요하다"라고 설명했다.

그러면서 "아이가 원하는 건 아빠와 그냥 일상을 온전하게 보내고 싶은 거다. 저는 그렇게 생각한다"라고 덧붙이며 육아에서 중요한 것은 특별한 이벤트보다 아이와 함께하는 일상이라고 강조했다.

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한편 제이쓴은 코미디언 홍현희와 2018년 결혼했으며, 2022년 아들 준범 군을 품에 안았다. 두 사람은 방송과 SNS 등을 통해 육아와 가족의 일상을 공개하며 대중과 소통하고 있다.