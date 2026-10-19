[SC현장] "다크초콜릿 같은 영화"…이선빈→전석호 '수능, 출제의 비밀', 쌉쌀한 블랙코미디(종합)

영화 '수능, 출제의 비밀' 언론시사회가 19일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 유재명, 이선빈, 김영민, 전석호가 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.19/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '수능, 출제의 비밀'이 현실적인 소재를 바탕으로 관객들의 공감과 웃음을 자아낸다.

영화 '수능, 출제의 비밀' 언론·배급 시사회가 19일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 배우 이선빈, 유재명, 김영민, 전석호와 이용재 감독이 참석했다.

28일 개봉하는 '수능, 출제의 비밀'은 대한민국 2급 국가기밀인 '수능 출제'를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사 맹보람이 오탈자도 시비도 없는 "문제없는 문제"를 만들어내기 위해 좌충우돌하는 미션 코미디로, 이용재 감독의 상업영화 연출 데뷔작이다.

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영화 '수능, 출제의 비밀' 언론시사회가 19일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 이용재 감독이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.19/

'수능, 출제의 비밀'은 개봉을 앞두고 제31회 부산국제영화제 한국영화의 오늘-파노라마 섹션에 공식 초청됐다. 이 감독은 "부산국제영화제에서 프리미어 상영하고 관객 분들이 함께 호응해 주셔서 용기가 났다. 영화제를 찾은 관객 분들은 영화를 더 우호적으로 해석해 주셨을 것 같다. 오늘 보신 영화의 대사를 인용하자면, 지금까지는 워밍업이었고 이제 본게임 시작인 것 같다"고 떨리는 마음을 드러냈다.

이어 수능을 소재로 영화를 만든 이유에 대해 "수능은 온 국민의 관심사이니까, 이 이야기를 가지고 관객 분들에게 접근하면 관심을 끌 수 있는 지점이 있을 것 같았다. 우리 사회에서 어느 소재를 택하든 그 단면을 잘라보면, 다양한 모습이 드러날 것 같았다. 두 번째론 제한된 공간에서 이야기를 푸는 것이 신인감독한텐 시간과 예산을 절약할 수 있는 장점이 있다. '이상한 나라의 수학자'의 각본을 쓸 때는 수학을, 이번엔 국어 과목을 했는데 다음 작품에서 영어를 소재로 하면 '국영수 3부작 완성되겠다'고 주변에서 말씀하시더라"고 말했다.

영화 '수능, 출제의 비밀' 언론시사회가 19일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 이선빈이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.19/

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이선빈은 행정 오류로 수능 출제 본부에 입성하게 되었지만, 학생들을 위한 진심을 담아 수능 출제에 임하는 MZ 국어 교사 맹보람을 연기했다. 그는 "실제로 저희가 무주 태권도원이라는 건물에서 숙박을 하면서 촬영했다. 장점도 있고 단점도 있었는데, 저한텐 장점이 더 컸다. 준비하고 바로 촬영장에 가기 수월했고, 불필요한 시간이 쓰이지 않아 좋았다. 저희 선배들과 함께했던 촬영을 떠올리면 계속 웃었던 기억밖에 안 날 정도로 유쾌하다. 아무리 피곤해도 선배들과 만나면 텐션이 높아졌다"고 과정에 만족감을 표했다.

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'술꾼도시여자들'(이하 '술도녀') 시리즈에 이어 최시원과 재회한 이선빈은 "최시원 선배와 '술도녀2'를 찍고 나서, 그다음 연도에 이 작품을 찍은 거다. 둘이 차 안에서 촬영하는 신도 '술도녀'를 계속 이어서 찍고 있는 느낌이었다. 또 저 개인적으로 느꼈던 건, 최시원 선배도 '최시원은 최시원이구나' 싶었다. 작품 안에서 선글라스를 쓰고 나와도, 누가 봐도 선배이시더라. 그 기억이 강렬했다"며 "호흡은 말할 것도 없이 같이 했던 시간이 길었다 보니 익숙했고 친척과 함께 촬영하는 기분이었다. 2년 반을 함께 한 선배와 다음 작품에서 다른 역할로 만나니까 신선하고 새로웠다"고 말했다.

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또 이선빈은 작품 안에서 거의 꾸밈없는 맨얼굴로 등장해 눈길을 끌었다. 이에 대해선 "처음에 보고 경악했다. 이선빈이 아닌, 선생님 맹보람처럼 보이고 싶었다"며 "제 원래 얼굴의 톤보다 낮추기도 했다. 전작을 제주도에서 촬영을 해서 피부가 많이 탔는데, 더 어두운 화장품을 썼고, 머리도 질끈 묶었다"고 비화를 밝혔다.

영화 '수능, 출제의 비밀' 언론시사회가 19일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 유재명이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.19/

유재명은 수능 출제 고인물 출제위원장 문주열로 분했다. 그는 "수능이란 소재는 예민한 문제인 것 같다. 이 작품을 다룰 때 가장 중점적으로 여긴 것은 블랙코미디를 넣어서 예민한 문제를 객관화시키는 작업이었다"고 전했다.

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이어 코미디 장르에 도전한 유재명은 "실제로도 코미디를 너무 좋아한다. 코미디는 너무나 매력적인 장르이다. 어디로 튈지 모르고, 복합적이면서도 어려운 장르인 것 같다. 서로 계산되지 않은, 각자 가지고 있는 무기를 갖고 붙어서 뭔가 이뤄내는 과정이 재밌었다. 코미디의 힘은 보는 사람도 즐겁고 하는 사람도 즐거운 것 같다. 저 역시 열심히 저를 망가뜨리려고 노력했다"고 말했다.

영화 '수능, 출제의 비밀' 언론시사회가 19일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김영민이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.19/

영화 '수능, 출제의 비밀' 언론시사회가 19일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 전석호가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.19/

김영민은 정의로운 검토위원장 박경태 역을, 전석호는 개성만점 교수들 사이에서 40일간의 수능 출제 프로젝트를 완성시켜야 하는 평가원 직원 기준수 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

끝으로 이용재 감독은 "코미디니까 즐겁게 봐주셨으면 좋겠다. 작품 안에 사회적 메시지가 있긴 하지만, 억지로 집어넣은 건 아니다. 초콜릿에 비유를 하자면 밀크초콜릿보단 다크초콜릿에 가까운 맛이다. 즐겁게 부담 없이 웃으면서 보시고 나와서 '아 쌉쌀했다'고 느끼실 수 있으면 더 좋지 않을까 싶다"고 기대를 당부했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com