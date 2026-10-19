카카오게임즈, 임직원 가족과 수달 서식지 보호 활동

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카카오게임즈가 임직원 가족과 함께 멸종위기종 수달의 서식지 보호를 위한 환경 교육 및 봉사활동을 진행했다. 이용자 참여형 기부에 이어 임직원 가족이 직접 참여하는 생태 보전 활동으로 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 이어가고 있다.

카카오게임즈는 지난 18일 서울 노원구 중랑천환경센터에서 친환경 프로그램 '다가치 그린데이-가족과 함께하는 한강수달 보전 여행'을 개최했다고 19일 밝혔다. 행사에는 김태환 대표를 비롯한 경영진과 임직원, 자녀 등 30여 명이 참여했다.

참가자들은 세계자연기금(WWF)과 중랑천환경센터 전문가가 진행하는 환경 교육을 통해 수달과 한강 생태계에 대해 배우고 생물다양성 보전의 중요성을 되새겼다. 이어 부처꽃과 갈대 씨앗을 활용해 식물의 발아와 정착을 돕는 씨드볼을 만들고, 수달을 주제로 무드등을 꾸미는 체험 활동에도 참여했다.

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이번 행사는 카카오게임즈가 2022년부터 운영해 온 임직원 참여형 친환경 캠페인 '다가치 그린데이'의 일환이다. 지난해 저어새 보전 활동에 이어 올해도 임직원과 가족이 함께하는 프로그램으로 마련했다.

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카카오게임즈는 게임과 연계한 생물다양성 보전 활동도 이어가고 있다. 2023년 북극곰, 2024년 꿀벌, 2025년 저어새를 주제로 이용자 참여형 기부 이벤트를 진행했으며, 올해는 수달을 주제로 세계자연기금에 3000만원을 전달했다. 게임업계의 ESG 활동이 일회성 기부를 넘어 이용자와 임직원의 참여를 유도하는 방식으로 확대되고 있다는 점에서 이번 행사는 의미가 있다. 카카오게임즈는 앞으로도 체험형 환경 캠페인과 생물다양성 보전 활동을 이어갈 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com