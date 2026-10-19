김남길 커피차에 윤경호·김성균 얼굴만 대문짝만하게.."왜 내 사진 아니야"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 윤경호와 김성균이 김남길의 드라마 촬영장에 자신들의 얼굴로 꾸민 커피차를 보내 유쾌한 우정을 자랑했다.

19일 한 커피차 업체의 공식 계정에는 "김성균 배우님과 윤경호 배우님께서 '악몽'에서 열연 중이신 김남길 배우님을 응원하기 위해 불러주셨다"라는 글과 함께 영상이 게재됐다.

업체 측은 "얼마 전 촬영장에서 반갑게 인사해 주셨던 윤경호 배우님! 조만간 또 찾아주신다고 하셨는데 이렇게나 빨리 약속을 지켜주실 줄이야!"라며 "'핑계고' 계원으로서 윤경호 배우님의 지갑 '메~~~~롱'의 순간에 함께할 수 있어 영광이었던 하루였다"고 전했다.

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이어 "행사를 시작한 지 얼마 지나지 않아 김남길 배우님께서 커피차를 찾아주셨다"며 "현수막과 배너, 컵홀더 스티커에 적힌 문구들을 하나하나 살펴보시며 스태프분들과 화기애애하게 담소를 나누셨다"고 설명했다.

그러면서 "특히 컵 홀더 스티커를 보시더니 왜 본인 사진이 아니라 김성균 배우님과 윤경호 배우님 사진이 들어가 있냐며 장난 섞인 농담도 하셨다"며 "그 모습을 보니 세 분의 끈끈한 우정이 더욱 실감 났다"고 밝혔다.

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함께 공개된 영상에는 윤경호와 김성균이 김남길의 SBS 새 드라마 '악몽' 촬영장으로 보낸 커피차가 담겼다. 커피차 한쪽에는 김남길의 사진이 액자에 담겨 전시돼 있었지만, 컵홀더와 배너에는 정작 김남길이 아닌 윤경호와 김성균의 얼굴이 크게 들어가 웃음을 자아냈다.

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앞서 김남길은 친구들에게 받은 커피차 사진을 공개하며 "어떻게 너네를 사랑하지 않을 수가 있겠어 사랑해"라는 글을 남기며 애정을 표현했다. 이에 윤경호는 "얼만큼~?"이라고 댓글을 달아 남다른 우정을 드러냈다.

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한편 김남길이 출연하는 SBS 새 드라마 '악몽'은 내년 방송 예정이다.