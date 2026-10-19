안영미, 충격적인 '대파' 분장.."공부 안하면 나처럼 돼, AI 아닌 진짜"(두데)

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 안영미가 파격적인 '대파' 분장으로 청취자들을 깜짝 놀라게 했다. 라디오 프로그램의 공식 SNS 팔로워 2만 명 돌파 공약을 지키기 위해 직접 분장에 나선 가운데, 범상치 않은 비주얼과 특유의 유쾌한 입담으로 웃음을 안겼다.

19일 방송된 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'에는 대파로 변신한 안영미가 등장해 눈길을 끌었다. 초록색과 흰색이 어우러진 대파 분장을 한 안영미는 등장부터 남다른 존재감을 드러내며 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

안영미는 분장에 나선 이유도 직접 설명했다. 그는 "제가 '두시의 데이트' 인별그램 2만 돌파 공약을 걸었다"면서 "몇 년간 1.9만이었다. '2만 찍어주면 대파 분장 하겠다'라고 하니 너도나도 갑자기 들어오시더니 2만이 순식간에 넘었다"라고 밝혔다.

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오랫동안 정체돼 있던 팔로워 수가 대파 분장 공약을 내건 뒤 빠르게 늘어났다는 것. 가볍게 던진 약속이 실제로 성사되면서 안영미 역시 예상치 못한 분장에 나서게 됐다.

이어 안영미는 분장 과정도 공개했다. 그는 "다들 대파 분장 언제 할 거냐고 자꾸 그래서 'SNL' 전문 분장 선생님 초빙했다. 1시간 일찍 와서 분장했다"라고 덧붙였다. 공약을 지키기 위해 방송 전부터 일찍 도착해 특별 분장을 받았다는 설명이다.

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특히 안영미는 대파로 변신한 자신의 모습이 인공지능(AI)으로 만들어진 이미지가 아니라는 점을 강조해 웃음을 더했다. 그는 "혹여나 오해하실 수 있는데 이거 AI 아니다. 이거 제가 진짜로 분장한 것"이라며 "저희는 얼떨결에 뱉은 말도 다 지킨다. 제가 흘리듯이 얘기했지만 약속 지켰다"라고 뿌듯해했다.

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파격적인 비주얼에도 정작 본인은 태연한 모습이었다. 안영미는 "저는 아무렇지 않다. 근데 옆에서 다들 부끄럽고 무섭다고 한다"며 웃음을 터뜨렸다. 공약을 지키기 위해 과감한 변신을 감행한 모습과 주변의 상반된 반응이 유쾌함을 더했다.

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청취자들도 안영미의 대파 분장에 재치 있는 반응을 보였다. 한 청취자는 "영미 씨 오늘 제일 예쁘다"라고 너스레를 떨었고, 또 다른 청취자는 "돈 벌기 진짜 어렵다", "나 이제 공부 열심히 해야겠다"라고 말해 폭소를 자아냈다.

안영미는 "공부 열심히 하셔라. 안그러면 저처럼 몸으로 떼워야 한다. 두뇌를 잘 써라"라고 덧붙여 웃음을 더했다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com