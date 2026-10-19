신작 MMORPG '도깨비의세계', 대구콘텐츠페어서 오프라인 시연

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카카오게임즈가 신작 MMORPG '도깨비의세계'의 오프라인 시연을 통해 이용자와 접점을 넓혔다. 출시 이후 양대 앱 마켓에서 매출 상위권에 오른 가운데 지역 게임 행사에서도 이용자 반응을 확인했다.

카카오게임즈는 슈퍼캣이 개발하고 자사가 서비스하는 2.5D MMORPG '도깨비의세계'의 대구콘텐츠페어 시연 행사를 성황리에 마쳤다고 19일 밝혔다.

지난 16~17일 열린 대구콘텐츠페어에서 카카오게임즈는 웹소설·웹툰 '멸귀수도전'의 지식재산권(IP)을 보유한 레드아이스 스튜디오와 공동 부스를 운영했다. 현장에는 게임 시연 공간과 이벤트존을 마련해 방문객들이 직접 게임을 체험할 수 있도록 했다.

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시연 참가자들은 별도 계정으로 다양한 의복과 탈것을 착용하고 보스 '백운'을 공략하는 콘텐츠를 즐겼다. 게임 설치와 공식 채널 구독을 인증하면 시연에 참여할 수 있도록 했으며, 참가자들에게는 파우치와 티셔츠, 포토카드 세트 등 관련 굿즈와 게임 쿠폰을 제공했다.

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'도깨비의세계'는 네이버 웹소설·웹툰 '멸귀수도전'을 기반으로 개발한 MMORPG다. 2D 도트 캐릭터와 3D 배경을 결합한 그래픽으로 레트로 감성과 입체적인 공간감을 살렸으며, 한국 전통 정서를 반영한 세계관을 내세웠다. '나 혼자만 레벨업' 제작사로 알려진 레드아이스 스튜디오와의 협업도 특징이다.

지난 8일 정식 출시된 이 게임은 구글플레이 최고 매출 순위 1위, 애플 앱스토어 매출 순위 2위를 기록했다. 이번 오프라인 시연은 출시 초기 이용자 관심을 실제 체험과 브랜드 경험으로 연결하려는 행보로 풀이된다. 카카오게임즈는 앞으로도 이용자와의 소통을 이어가며 게임 경험을 확대해 나갈 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com