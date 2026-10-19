'러닝광' 기안84도 폭발.."서울 러닝 대회 때문에 길 다 틀어막아, 차 너무 막혀"

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[스포츠조선 이게은기자] 만화가 겸 방송인 기안84가 서울에서 잇따라 열리는 러닝 대회를 언급하며 교통 불편을 토로했다.

19일 기안84의 유튜브 채널 '인생84'에는 '이번편은 직접 찍고 편집 해봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

기안84는 라면으로 아침 식사를 해결한 뒤 배우 권화운의 집으로 향했다. 기안84와 권화운은 '연예계 대표 러너'라는 공통점으로 친분을 쌓았다. 기안84는 권화운에 대해 "연예계 달리기 1등으로 최근 개인 최고 기록을 세웠다"라며 그의 뛰어난 러닝 실력을 언급했다.

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기안84는 권화운의 집에 도착한 후 "서울에서 (러닝 대회를) 너무 많이 하니까 주말에 길이 겁나 막히더라. 사람들이 그것 때문에 러닝을 좀 안 좋게 생각할 수 있겠더라"라며 서울에서 열리고 있는 러닝 대회를 언급했고, 권화운은 "지금 동시에 3군데에서 (러닝 대회가) 열리고 있다"라고 반응했다. 기안84는 "(러닝 대회 때문에) 길을 다 틀어막아 놨다"라며 다시금 못마땅하다는 반응을 보였다.

권화운도 "진짜 메이저만 하고 하나에 몰빵을 하면 (어떨까.) 축구 월드컵도 매주 하지 않지 않나"라며 러닝 대회가 우후죽순 늘어난 점을 꼬집었다.

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joyjoy90@sportschosun.com