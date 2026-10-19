텐, 시애틀서 데뷔 첫 쇼케이스 투어 포문..美 14개 도시 달군다

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[스포츠조선 이게은기자] 텐이 시애틀에서 미국 쇼케이스 투어 공연을 성공적으로 마치며 14개 도시 투어의 시작을 알렸다.

텐은 지난 17일(현지 시간) 미국 시애틀에서 'TEN US SHOWCASE TOUR(텐 미국 쇼케이스 투어)'를 개최하고 현지 팬들을 만났다.

이날 'STUNNER(스터너)'로 오프닝을 화려하게 장식한 텐은 그동안의 음악 여정을 집대성한 세트리스트로 폭발적인 환호를 끌어냈다. 'Nightwalker(나이트워커)'를 비롯해 'Birthday(버스데이)', 'ON TEN(온 텐)', 'Dangerous(데인저러스)' 등 감각적인 퍼포먼스의 향연으로 압도적인 무대 장악력을 과시했다.

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이어 텐은 섬세한 보컬과 유려한 테크닉이 엿보이는 무대로 관객들의 눈과 귀를 사로잡았다. 그는 'New Heroes(뉴 히어로즈)'와 'Water(워터)'를 피아노 선율에 맞춰 재해석하며 색다른 감성을 전하는가 하면, 'Lie With You(라이 위드 유)', 'IRL' 등 장르를 넘나드는 스테이지를 펼치며 올라운더 역량을 십분 발휘했다.

특히 텐은 미공개곡 'Can I Be Honest(캔 아이 비 어니스트)' 무대를 깜짝 공개하며 강렬한 임팩트를 남겼다. 끊임없이 현지 팬들과 가까이서 호흡하며 열기를 최고조로 달군 그는 'BAMBOLA(밤볼라)'에 이어 'OUTWEST(아웃웨스트)'로 피날레를 장식하며 특별한 추억을 완성했다.

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성공적으로 투어의 시작을 알린 텐은 "미국 쇼케이스 투어의 첫날을 시애틀에서 마무리했는데 팬분들이 에너지를 엄청 많이 주셔서 큰 힘이 됐다. 첫 공연이라 긴장을 많이 했는데 덕분에 재미있게 즐길 수 있었던 것 같다"고 소감을 전했다.

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이어 텐은 "이제 본격적으로 투어가 시작됐는데 회차를 거듭할수록 더욱더 멋진 무대 보여드리겠다. 앞으로 이어질 투어에도 많은 기대 부탁드린다"라고 덧붙였다.

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'아티스틱 퍼포머' 타이틀을 입증하는 무대로 시애틀을 함성으로 가득 메운 텐. 그는 포틀랜드, 샌프란시스코, 샌디에이고, 로스앤젤레스, 피닉스, 휴스턴, 댈러스, 미니애폴리스, 시카고, 애틀랜타, 발티모어, 보스턴, 뉴욕까지 총 14개 도시에서 투어를 펼치며 자신만의 에너지를 각인시킬 계획이다.

한편, 텐은 오는 11월까지 미국 쇼케이스 투어를 이어간다.

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joyjoy90@sportschosun.com