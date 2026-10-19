'일라이와 이혼' 지연수, 6년만 재혼 결심 "술 안 마시고 신중한 男 이상형"

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[스포츠조선 정안지 기자]레이싱 모델 출신 지연수가 재혼에 대한 생각을 밝혔다.

19일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 "구독자님들 힘으로 쇼핑라이브 최고액 매출 달성"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 지연수는 "나는 전혀 재혼에 대한 생각이 없었다. 누굴 만날 생각이 없었다"라면서 "근데 생각이 바뀌었다. 나 재혼해야겠다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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그는 "누굴 좀 만나고 재혼에 대한 생각도 열렸다"라면서 "좋은 가정을 만들 수 있고 아들 민수와 나와 잘 맞을 수 있는 사람이라면 결혼하는 것도 괜찮겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다. 이어 "그것도 내가 건강해야 가능한 일 아닌가"라면서 "그래서 결혼하게 된다면 결혼하기 전에 건강검진을 받아보는 것도 괜찮겠다고 생각을 했다"라고 덧붙였다.

지연수는 이상형에 대해 "군필에 고등학교 졸업에 술 안 마시는 남자는 기본이고 함부로 행동하지 않는 사람, 자기 자신한테도 그렇고 자기 가족도 그렇고 뭔가 신중한 사람"이라고 구체적인 조건을 밝혀 눈길을 끌었다.

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한편, 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수 군을 뒀으나 2020년 이혼했다. 현재 홀로 아들을 양육하고 있으며, 일라이는 최근 재혼 소식으로 화제를 모았다.

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anjee85@sportschosun.com