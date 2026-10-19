[공식] 공형진 측, 차지연 향한 '막말 논란' 사과.."친근하게 건넨 말이 오해 불러"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 공형진이 후배 배우 차지연에게 무례한 태도를 보여 논란이 일자 사과했다.

19일 공형진 소속사 케이하트엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 "당시 공형진은 평소 친분이 있는 후배 배우 차지연에게 현장에서 긴장하지 말고 편안하게 함께하자는 취지로 말을 건넨 것으로, 상대를 무안하게 하거나 불쾌하게 하려는 의도는 아니었다"라고 해명했다.

이어 "다만 현장에서 오간 대화와 표현이 본래의 취지와 달리 전달되면서 오해와 논란이 발생한 점에 대해서는 안타깝게 생각한다. 이미 후배 차지연 측에도 사과의 뜻을 밝혔으며, 불쾌하게 느끼신 모든 분들께 다시 한번 사과 말씀드린다"라며 고개를 숙였다.

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또한 "공형진은 자신의 표현이 현장을 지켜본 분들이나 팬들에게 불편하게 받아들여졌다면 진심으로 송구스럽게 생각한다는 입장"이라며 "친근한 분위기에서 건넨 말이라 하더라도 공적인 행사에서는 상대방에 대한 배려가 우선돼야 한다는 점을 무겁게 받아들이고 있으며, 심려를 끼쳐드린 분들께 사과의 뜻을 전했다"라고 덧붙였다.

한편 공형진은 지난 17일 서울 한양대학교에서 열린 '창사 70주년 극동방송 홈커밍데이' 특별공연에 중간 MC로 나섰다가 차지연을 향해 무례한 언행을 했다는 비판을 받았다. 그는 차지연이 90도로 인사를 했음에도 "선배니까 다시 한번 인사하라"고 요구하는가 하면 '얘', '지가' 등으로 지칭하며 반말했다. 또 차지연이 주먹을 쥐고 "아멘"이라고 하자 "조금 있으면 치겠다"라고 말하고, 무대 뒤 화면에 차지연의 이름과 사진이 등장하자 "왜 내 사진은 없나. 내가 얘보다 훨씬 선배인데"라고 말했다. 이 밖에도 차지연의 말을 끊고, 차지연의 멘트 후 "너 왜 연기 해? 그냥 평소처럼 해"라며 타박하는 듯한 반응도 보여 논란이 됐다.

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◆ 다음은 공형진 소속사 입장 전문

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최근 극동방송 창사 70주년 기념행사 무대 진행 과정에서 불거진 배우 공형진의 논란과 관련해 입장을 전합니다.

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당시 공형진은 평소 친분이 있는 후배 배우 차지연에게 현장에서 긴장하지 말고 편안하게 함께하자는 취지로 말을 건넨 것으로, 상대를 무안하게 하거나 불쾌하게 하려는 의도는 아니었습니다.

다만 현장에서 오간 대화와 표현이 본래의 취지와 달리 전달되면서 오해와 논란이 발생한 점에 대해서는 안타깝게 생각합니다. 이미 후배 차지연 측에도 사과의 뜻을 밝혔으며, 불쾌하게 느끼신 모든분들께 다시한번 사과 말씀 드립니다.

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공형진은 자신의 표현이 현장을 지켜본 분들이나 팬들에게 불편하게 받아들여졌다면 진심으로 송구스럽게 생각한다는 입장입니다.

친근한 분위기에서 건넨 말이라 하더라도 공적인 행사에서는 상대방에 대한 배려가 우선돼야 한다는 점을 무겁게 받아들이고 있으며, 심려를 끼쳐드린 분들께 사과의 뜻을 전했습니다.

또 당시 상황이 의도와 다르게 해석된 측면이 있다고 보고 무엇보다 극동방송 창사 70주년이라는 뜻깊은 행사가 본래의 취지보다 이번 논란으로 주목받게 된 점에 대해 송구스러운 마음을 전하고 있습니다.

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행사를 준비한 관계자 여러분과 현장을 함께해 주신 분들과 응원해 주시는 모든 팬 여러분께도 감사와 유감의 뜻을 전합니다.

이번 일이 당사자들의 의도와 현장의 맥락을 충분히 살피지 못한 채 확대 해석되기보다는 서로에 대한 이해와 배려 속에서 원만하게 마무리되기를 바라며, 향후 공적인 언행에 더욱 신중하도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

joyjoy90@sportschosun.com