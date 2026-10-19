'싱글맘' 지연수, 생활고로 알바 중 안타까운 건강 악화 "어깨 찢어져"

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[스포츠조선 정안지 기자]레이싱 모델 출신 지연수가 쉴 틈 없이 일해 온 탓에 악화한 건강 상태를 털어놨다.

19일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 "구독자님들 힘으로 쇼핑라이브 최고액 매출 달성"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 지연수는 최근 건강 상태에 대해 "도수치료를 받고 있다. 어깨만 찢어진 게 아니라 다리까지 유착이 됐다"라고 밝혔다. 이어 "다리도, 목도, 허리도"라며 현재 온몸이 종합병원 수준임을 전했다.

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그는 "몇 년 동안 계속 쉼 없이 일을 하다 보니까 몸이 버티지 못한 것"이라며 "모든 사람이 그렇지 않을까 싶다"라고 말했다.

이를 들은 제작진은 "좀 쉬어라. 또 아르바이트를 구하지 않았냐. 괜찮은 거냐"라면서 지연수의 건강을 걱정했다. 그러자 지연수는 "근데 내가 어떻게 쉬냐. 내가 뭘 믿고 쉬냐"라고 답해 안타까움을 자아냈다.

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제작진은 건강검진을 받아볼 것을 권유했다. 이에 지연수는 "옛날에 받았다. 모델 할 때 건강검진을 내야 했던 적이 있다. 그때 받아봤다. 그리고 언제 받아봤는지 너무 까마득해서 기억이 확실히 안 난다"라고 밝혔다.

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앞서 지연수는 생활고를 고백하며 유튜브 채널을 통해 생활비와 양육비를 마련하기 위해 방송인이라는 사실을 숨긴 채 곰탕집에서 아르바이트하고 있다고 밝힌 바 있다.

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하지만 최근 오른쪽 팔 부상으로 아르바이트를 그만뒀다고 밝혔다. 그는 "계속 통증이 있던 상태에서 물리치료만 받았다. 그러다 제대로 치료받으러 갔더니, 근육이 다 찢어져서 일을 하면 안 되는 상태"라고 설명했다.

한편, 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수 군을 뒀으나 2020년 이혼했다. 현재 홀로 아들을 양육하고 있으며, 일라이는 최근 재혼 소식으로 화제를 모았다.

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anjee85@sportschosun.com