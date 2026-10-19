강남, 코 재수술 후 외모 칭찬 쏟아진 근황..."부기 빠지고 자리 잡아"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 강남이 코 재수술 사실을 솔직하게 털어놨다.

19일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 "강나미의 동네 친구들 불러봄"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 정호철은 강남을 향해 "저번에 나오지 않았냐. 뭔가 미세하게 조금 더 잘생겨진 것 같다"라고 말했다. 이에 신동엽은 "강남이 부지런한 게 시간이 나면 뭘 계속하더라"며 농담을 던져 웃음을 안겼다.

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강남은 "그때 안 했었던 땐가?"라고 되물은 뒤 "그때 코 수술 후 자리를 잡고 부기가 빠졌나 보다"라면서 코 재수술 사실을 털어놨다. 그는 "20년 전에 했는데 코가 위로 올라가서 그거를 다시 했다"라고 설명했다.

앞서 강남은 지난해 10월 13kg 감량에 성공한 과정을 공개하면서 코 성형수술 사실도 솔직하게 털어놨다. 당시 그는 "코 수술을 받은 지 2주가 됐다"며 "콧대가 휘어 있어서 호흡 교정 겸 수술했다"고 설명했다. 그러면서 "코 수술하고 살을 뺐더니 잘생겼다는 댓글이 너무 많아졌다"라며 수술 이후 달라진 외모에 대한 반응도 전했다.

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한편, 강남은 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화와 2019년 결혼했다.

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anjee85@sportschosun.com