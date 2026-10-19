"母와 말다툼해서"..션, 욱하는 성격 탓 16세에 가출→집에 안 돌아갔다

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 지누션 멤버 션이 욱하는 성격 탓에 16살에 가출했던 과거를 털어놨다.

19일 '이성미의 못간다' 유튜브 채널에는 '16살에 가출해 집으로 돌아가지 않았습니다｜가출 소년이 기부천사가 되기까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 션은 유년 시절을 되돌아보다가 "16살 때 가출을 했다. 그때만 해도 욱하는 성격이 있었다. 어머니와 뭔가 말다툼을 하고 나왔는데, 지금은 뭐 때문에 그랬는지 기억도 안 난다"라고 고백해 눈길을 끌었다. 워낙 바른 이미지로 알려진 만큼 션의 뜻밖의 고백은 놀라움을 더했다.

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이어 "이틀 동안 어디 가서 잠깐 지냈는데, 나와서 살려니 내 옷가지가 필요하겠더라. 집에 가서 옷을 챙긴 후 독립하겠다고 말하고 나갔다. 그리고 집에 한 번도 안 들어갔다"라고 덧붙였다.

이성미는 16살 어린 나이에 어떻게 홀로 생계를 꾸렸는지 의아해했고, 션은 "만 16살이었지만 미국에서는 할 수 있는 일들이 있었다. 막노동 페이가 제일 세다. 하루에 50불을 받을 수 있었다. 여름 내내 막노동을 해서 돈을 모아 학교에 다녔다. 학교가 끝난 후에는 마트, 식당에서 일했고 돈을 벌어 월세 아파트를 구했다"라고 설명했다.

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션은 가출 두 달 후 집을 찾아가 안부를 전했고, 부모님의 속마음을 들었다고 했다. 그는 "너무 마음이 아프셨던 거다. 저를 매일 찾으러 다녔다고 하셨다"라고 말했다.

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션은 "한 번 선택한 건 뒤돌아보지 않은 성격"이라며 "지금은 부모님과의 관계가 좋다"라고 덧붙였다.

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한편 션은 2004년 배우 정혜영과 결혼했으며 슬하에 2남 2녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com