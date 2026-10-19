풍자, 5천만원 준 캠핑카 3개월 타고 결국 후회했다 "그냥 깡통...많이 죽을 거다"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 풍자가 5천만 원대 캠핑카를 사용하며 느낀 현실적인 단점들을 솔직하게 고백했다.

19일 풍자의 유튜브 채널에는 '캠핑카...후회합니다'라는 사진과 함께 '어디에서도 절대 말해주지 않는 단점들PV5캠핑카 솔직하게 말씀드릴게요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 풍자는 "전기 장판 켜고 침낭 덮고 오징어땅콩에 맥주 먹으니까 너무 아득하다. 너무 좋아 캠핑카"라며 행복한 표정으로 만족감을 드러냈다.

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하지만 풍자는 이어 "근데 단점도 개많다. '캠핑카 로망도 있고 PV5도 관심이 있는데 직접 사용해보시고 리얼하게 단점 한 번만 말을 해달라'는 댓글이 있더라"라며 제가 지금 3개월 차를 향하고 있다. PV5 차 뽑고 후회되는 건 없는데 장점이 많은 만큼 단점도 진짜 많다"라고 밝혔다.

풍자가 먼저 꼽은 단점은 충전 위치였다. 일반적인 전기차와 달리 PV5는 전면 보닛 쪽에 충전구가 있어 좁은 전기차 충전 구역에서 주차하기가 불편하다는 것. 풍자는 "저 참고로 진짜 운전 잘하고 무사고로 운전 오래 했는데 이게 단점이 뭐냐면 널찍한데 말고 빠듯한 전기 주차장이 있다. 그런데는 사실 후진으로 들어가서 전기 꼽으면 별 일도 아니다. 근데 이건 가늠이 안된다. 이건 나만 느끼는 건가 했더니 PV5 오너 분들이 그게 대해 불편함을 진짜 많이 느끼더라"라고 했다.

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이어 "그리고 울퉁불퉁한 길이나 과속방지턱을 넘거나 하면 안정감이 없다. 사람이 통통 튀긴다. 이것도 검색해봤더니 다들 비슷하더라"라고 승차감을 지적했다.

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그는 "우리들끼리 뒷담화 한다고 생각해라. 우리끼리만 아는 거다"라며 실제 차주 입장에서 겪은 불편함을 가감 없이 전했다.

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"PV5를 캠핑카로 개조를 하시려고 하는 분들에게는 무조건 이건 단점"이라는 풍자는 "저는 사실 생돈 주고 샀지만 할인이나 보조금 받으시는 분들도 많지 않냐.PV5가 정말 가격적인 메리트가 있어서 뽑는 분들이 진짜 많다.환급 받고 그러면 2천만 원 초반대까지도 내려간다고 하더라. 근데 그렇게 뽑아봤자 차 캠핑카로 못 쓴다. 100% 못쓴다. 무조건 공사해야 된다"라고 했다.

이어 "캠핑카는 안에 텅 비어있다. 여름에는 안에 진짜 찜통이다. 10분 있으면 쓰러질 거고 겨울에는 5분 있으면 쓰러질 거다. 많이 죽을 거다. 그만큼 그냥 깡통이다. 춥고 덥고 난리다. 그러기 때문에 단열 해야 한다"라고 단점에 대해 열심히 설명했다.