'6세 연하♥' 임정희 "45세에 자연임신 성공..연예계 이런 경우 없어"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 임정희가 45세 늦은 나이에 자연 임신에 성공, 자녀를 품에 안았다고 밝혔다.

19일 임정희의 유튜브 채널 '임정희'에는 '불운의 아이콘? 임정희의 인생 그래프 (feat. JYP, YEPP광고, 미국 진출)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 임정희는 자신의 인생 그래프를 그려보는 시간을 가졌다. 그는 특히 결혼이 인생의 피크라고 설명해 눈길을 끌었다. 그는 "2023년 10월, 43세에 결혼을 했다. 뮤지컬 하고 있었는데 뮤지컬 연출님이 탱고 발레를 연출해서 저를 (그 작품에) 소개해줬다. 이 작품을 하며 남편 김희현을 만나게 됐다"라고 떠올렸다.

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김희현과의 러브스토리에 대해서는 "남편과 대사를 주고받는 건 없었고, 남편이 본인의 또 다른 공연에 저를 초대해서 친해지게 됐다"라고 말했다. 이어 "차를 가지고 오지 말라면서, 본인이 데려다주겠다고 했다. 돌아오는 길에 '저랑 결혼할래요?'라면서, 핸드폰에 '오늘부터 1일'이라고 쓰라고 했다"라며 김희현의 적극적인 대시가 있었다고 했다.

또 임정희는 "45살에 자연 임신을 했다. 아마 연예계에 이런 경우는 없을 거다. 2025년 9월에 출산하고 육아와 활동을 병행하고 있다. (출산) 100일만에 복귀했다"라며 출산도 인생에서 가장 의미 있는 순간으로 꼽았다.

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한편 임정희는 지난 2005년 '뮤직 이스 마이 라이프'(Music Is My Life)로 데뷔했으며 '눈물이 안났어', '진짜일리 없어', '시계태엽', '사랑에 미치면' 등 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 2023년 10월 6세 연하 발레리노 김희현과 결혼, 지난해 9월 득남했다.

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joyjoy90@sportschosun.com