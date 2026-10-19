'이범수와 이혼' 이윤진, 발리 생활 접고 서울 돌아오더니..."인간 참 간사해"

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[스포츠조선 김수현기자] 통역사 이윤진이 서울과 인도네시아 발리를 오가는 생활에 대한 솔직한 마음을 전했다.

지난 18일 이윤진은 '무엇이든 물어보세요' 코너를 통해 팬들과 질의응답을 진행했다.

인도네시아 발리에서 생활했던 이윤진에게 한 팬은 "서울이 좋아요? 발리가 좋아요?"라고 질문했다.

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이에 이윤진은 "서울 My Soul에 살며 Island of God 발리에 주기적으로 가면 가장 이상적이지 않을까 싶어요"라고 답했다.

이어 "인간이 참 간사한 게 서울에 살면 발리가 그립고, 발리에 살면 서울이 그립고"라며 두 도시를 오가며 느끼는 솔직한 심정을 털어놨다.

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서울과 발리 어느 한 곳을 선택하기보다 두 곳 모두에서 생활하는 것이 이상적이라는 생각을 밝힌 것이다.

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한편 이윤진은 배우 이범수와 2010년 결혼해 딸 소을 양과 아들 다을 군을 뒀다. 두 사람은 2024년 이혼 소식을 알렸으며, 약 2년간의 갈등 끝에 지난 2월 합의이혼했다.

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이윤진은 이혼 협의 과정에서 딸과 함께 인도네시아 발리에서 생활했으며, 최근 서울로 돌아와 남매와 함께 지내고 있다.