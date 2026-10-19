Advertisement
광고 닫기

'이범수와 이혼' 이윤진, 발리 생활 접고 서울 돌아오더니..."인간 참 간사해"

김수현 기자

구글 선호 매체로 추가

입력:

'이범수와 이혼' 이윤진, 발리 생활 접고 서울 돌아오더니..."인간 참 간사해"

[스포츠조선 김수현기자] 통역사 이윤진이 서울과 인도네시아 발리를 오가는 생활에 대한 솔직한 마음을 전했다.

지난 18일 이윤진은 '무엇이든 물어보세요' 코너를 통해 팬들과 질의응답을 진행했다.

인도네시아 발리에서 생활했던 이윤진에게 한 팬은 "서울이 좋아요? 발리가 좋아요?"라고 질문했다.

이에 이윤진은 "서울 My Soul에 살며 Island of God 발리에 주기적으로 가면 가장 이상적이지 않을까 싶어요"라고 답했다.

이어 "인간이 참 간사한 게 서울에 살면 발리가 그립고, 발리에 살면 서울이 그립고"라며 두 도시를 오가며 느끼는 솔직한 심정을 털어놨다.

서울과 발리 어느 한 곳을 선택하기보다 두 곳 모두에서 생활하는 것이 이상적이라는 생각을 밝힌 것이다.

한편 이윤진은 배우 이범수와 2010년 결혼해 딸 소을 양과 아들 다을 군을 뒀다. 두 사람은 2024년 이혼 소식을 알렸으며, 약 2년간의 갈등 끝에 지난 2월 합의이혼했다.

이윤진은 이혼 협의 과정에서 딸과 함께 인도네시아 발리에서 생활했으며, 최근 서울로 돌아와 남매와 함께 지내고 있다.

영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement