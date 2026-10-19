박지윤, '최동석과 파경' 후...반전 근황 "예뻐졌단 얘기 백번 들었다"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박지윤이 바쁜 일상 속에서도 운동을 이어가며 건강 관리에 열중하는 근황을 공개했다.

박지윤은 19일 "주말에 먹고 놀았으니 다시 운동 라이프"라는 글과 함께 운동에 나선 모습을 공개했다.

그는 "부산에서 예뻐졌단 얘기 백 번 들어서 다 운동 덕인가 싶고"라며 주변에서 외모가 달라졌다는 칭찬을 들은 일화도 전했다.

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하지만 운동을 향한 의지만큼이나 바쁜 일상도 이어졌다. 박지윤은 아들 이안 군이 학교에 가지 않는 날이라는 사실을 깜빡했다며 "급하게 오후 간식까지 세팅해 두고 바쁘게 볼일을 보다 보니 다 저녁때라 맥드라이브 들르고"라고 털어놨다.

결국 첫 끼니도 스낵랩으로 간단히 해결했다. 박지윤은 저녁에 동네에서 3㎞ 달리기를 하기로 약속했지만 비가 내려 취소할 줄 알았다고 한다. 그러나 함께 운동하기로 한 상대가 실내 운동을 제안하면서 다시 운동에 나서게 됐다.

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그는 "실내 운동 하재서 미친 건가 싶었지만 재활용품 신나게 챙겨서 또 양말 신고 나가 보는"이라고 적으며 바쁜 와중에도 운동을 이어가는 일상을 전했다.

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운동을 마친 뒤에는 뿌듯함도 감추지 않았다. 박지윤은 "레깅스는 사실 벗지도 못했지만 갈아입은 상의마저 땀에 푹 절어서 돌아오는 길"이라며 "이 맛에 운동한다 진짜"라고 덧붙였다.

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한편 박지윤은 KBS 아나운서 동기인 최동석과 2009년 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 2023년 결혼 14년 만에 이혼 절차에 들어갔으며, 현재 관련 소송을 진행 중이다. 두 자녀의 친권과 양육권은 박지윤이 갖고 있다.

또한 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 항소심은 변론 절차를 마쳤으며, 오는 11월 16일 제주지방법원에서 선고가 예정돼 있다.