"직원 안전장치는?" '나혼산' 구성환 번지점프, 안전불감증 논란에 노동부 진정 접수

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[스포츠조선 정안지 기자]MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'가 이번에는 번지점프 촬영 현장의 안전관리 문제로 논란에 휩싸인 가운데, 현장 직원의 추락 방지 조치가 적절했는지 확인해 달라는 산업안전 진정이 접수됐다.

최근 온라인 커뮤니티에는 '나 혼자 산다'의 번지점프 안전관리 문제와 관련해 국민신문고를 통해 산업안전 진정신고서를 제출했다는 글이 게재됐다.

작성자 A씨는 "지난 16일 방송에서 구성환의 번지점프를 보조하던 현장 직원이 점프 직후 발판 앞쪽으로 이동하는 모습이 공개됐고, 이에 대해 복수의 언론에서 현장 안전관리 문제를 제기했다"면서 "국민신문고를 통해 현장 직원의 추락 방지 안전조치에 관한 산업안전 진정신고서를 제출했다"라고 밝혔다.

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A씨가 요청한 조사 항목에는 현장 직원의 안전모 및 안전대 착용 여부를 비롯해 안전대 고정 장치의 설치와 연결 상태, 점프대 주변 안전난간 및 추락방지망 설치 여부 등이 포함됐다. 촬영 시설 운영사업주와 해당 직원 사이의 실제 고용관계도 조사 대상에 포함해 달라고 요청한 것으로 전해졌다.

앞선 지난 16일 방송에서 구성환은 지인과 함께 번지점프에 도전하는 모습이 공개됐다.

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이 과정에서 출연진과 별개로 높은 곳에 있던 현장 직원의 안전 문제를 우려하는 목소리가 나왔다. 방송 화면에 비친 직원이 별도의 추락 방지 장비를 착용하지 않은 것처럼 보였다는 점이 논란의 출발점이 됐다. 특히 직원이 발판 앞쪽으로 이동해 구조물을 짚고 아래를 내려다보는 장면이 공개되면서, 중심을 잃거나 발을 헛디딜 경우 추락 사고로 이어질 수 있다는 우려가 나왔다. 다만 방송 화면만으로는 실제 안전장비 착용 여부와 현장의 구체적인 안전조치 상태를 확인하기 어려운 만큼, 안전 규정 위반 여부는 관계 기관의 확인이 필요한 상황이다.

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산업안전보건법은 추락 위험이 있는 장소에서 작업하는 근로자를 보호하기 위한 사업주의 안전조치 의무를 규정하고 있다.

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anjee85@sportschosun.com