'유방암 수술' 홍여진, 한쪽 가슴 절제 부작용.."척추측만증·협착증 앓아" ('바디')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 홍여진이 유방암 수술 후 척추측만증과 협착증을 앓게 됐다고 밝혔다.

19일 방송된 MBN '바디인사이트'에는 홍여진이 출연했다.

홍여진은 과거 유방암 투병을 했다면서 "림프절 전이를 막기 위해 림프절 16개를 절제했다. 방사선 치료는 지금 나아졌지만 오븐에 굽는 통증이 있었다"라고 떠올렸다.

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이어 방사선 치료 후 몸의 불균형이 찾아왔다면서 "가슴 왼쪽은 땀이 안 나는 대신 왼손과 왼쪽 턱이 크게 부었다"라고 덧붙였다.

또한 "유방 반은 살릴 수 있었는데, 좌우 무게가 달라서 척추측만증과 협착증이 왔다"라며 부작용도 언급했다. 의사가 유방암 재발 100건 중 10~20건은 5년 이후 발생한다고 설명하자, 홍여진은 2005년 수술 후 20여 년이라는 시간이 지났음에도 재발 불안감을 드러내기도 했다.

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한편 홍여진은 1989년 영화 '추억의 이름으로'로 데뷔했으며 드라마 '부부클리닉 사랑과 전쟁', '아내의 유혹', '자이언트', '찬란한 유산' 등에 출연했다.

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joyjoy90@sportschosun.com