이효리, 자신 따라하는 후배에 일침..."날 뛰어넘을 순 없을 걸" (연애전쟁)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이효리가 자신의 스타일과 연애 방식까지 따라 한다는 후배 가수에게 특유의 자신감 넘치는 입담을 선보여 웃음을 안겼다.

19일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '연애전쟁'에는 뛰어난 비주얼을 자랑하는 댄서 커플이 출연해 연애 고민을 털어놨다.

이날 가수 다영은 자신의 연애 성향에 대해 "저는 안정형이다"라며 "거의 항상 장기 연애를 했다"고 밝혔다.

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화려한 외모와는 다른 반전 매력을 드러낸 다영은 "그래서 이제 '빙그레 XX'가 돼 보려고 한다. 항상 마음속으로 '나는 빙X이다'라고 생각하며 살고 있다"고 파격적인 발언을 해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

이를 들은 서장훈은 다영에게 "예전에 이효리 같은 사람으로 살고 싶은 거냐"고 화려한 과거를 자랑하는 이효리에 대해 이야기 했다.

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다영은 곧바로 "맞다. 저 하나부터 열까지 다 선배님 따라 하고 있다"고 인정했다. 이어 이효리의 스타일은 물론 연애 방식까지 닮고 싶은 워너비라고 밝혔다.

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자신을 롤모델로 꼽은 다영의 말에 이효리는 "하지만 날 뛰어넘을 순 없을 거야"라며 원조 핫걸다운 여유와 자신감으로 받아쳤다.