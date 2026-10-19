'파경 극복' 유현철♥10기 옥순, 혼인신고 3년 만에 결혼식.."네 식구 행복하게 살겠다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] '돌싱글즈3' 유현철, '나는 솔로' 10기 옥순(김슬기)가 결혼 소감을 전했다.

두 사람은 19일 SNS를 통해 "저희 부부가 오는 10월 24일, 혼인신고를 한 지 3년 만에 결혼식을 올리게 되었습니다"라고 전했다.

이어 "이미 가정을 이루고 아이들과 함께 살아가고 있었지만, 마음 한편에는 소중한 분들께 저희의 결혼을 알리고 함께 축복받는 자리를 갖고 싶다는 바람이 늘 있었습니다. 그렇게 저희가 함께 걸어온 시간을 기념하고, 소중한 분들과 기쁨을 나누고 싶은 마음으로 조심스럽게 결혼식을 준비하게 되었습니다"라며, "앞으로도 네 식구가 서로 아끼고 사랑하며 건강하고 행복하게 살아가겠습니다"라는 소감을 밝혔다.

Advertisement

함께 공개된 웨딩 화보에는 두 사람의 달달한 투샷은 물론, 자녀들과 함께 웃음 짓는 다정한 모습도 담겼다.

한편 두 사람은 지난 2022년, 각자 자녀를 1명씩 둔 상태에서 공개 열애를 시작했다. 이후 혼인신고를 하며 재혼했지만 파경 위기를 겪은 바 있다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com