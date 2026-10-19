'고발부부' 싸움에 멍든 초5 아들.."죽고 싶다" 고백에 '결혼 지옥' 충격

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[스포츠조선 정안지 기자] '고발 부부'의 초등학교 5학년 아들이 부모의 잦은 다툼 속에서 힘들어하며 "죽고 싶다"는 글을 남긴 사실이 공개돼 충격을 안겼다.

19일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에서는 지난주에 이어 '고발 부부'의 두 번째 이야기가 그려졌다.

앞서 아내의 네트워크 사업 문제와 남편의 음주 문제로 갈등을 겪는 부부의 모습이 그려진 가운데, 이날 방송에서는 첫째 아들이 작성한 "죽고 싶다"는 내용의 글이 공개돼 스튜디오를 충격에 빠뜨렸다.

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남편은 "엄마 때문에 그렇다고 말하는 걸 직접 들었다"라고 전해 안타까움을 더했다. 이후 공개된 영상에서는 아이의 적극적인 애정 표현을 차갑게 밀어내는 아내의 모습이 공개됐다. 이에 아내는 아들의 자신을 무시하는 행동이 남편을 닮은 것 같아 결국 아들을 멀리하게 됐다고 전했다.

아들은 큰 고민을 묻는 질문에 "엄마, 아빠가 많이 싸우는데 옛날에 심할 때는 하루에 한 번씩 싸웠다. 엄마, 아빠가 싸우면 내가 말릴 때도 있는데 나한테 불똥이 튀길 때도 있다"라면서 "너무 힘들다"라고 덧붙여 안타까움을 자아냈다.

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뒤늦게 부모 싸움 한가운데서 어쩔 줄 몰라 하던 아들의 모습을 영상을 통해 확인한 부부는 아들을 향한 미안함에 눈물을 흘렸다. 아들은 '엄마, 아빠한테 하고 싶은 말이 있냐'라는 질문에 "하고 싶은 말이 없다"라면서 조용히 자리를 떠나 안타까움을 자아냈다.

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첫째 아들이 엄마를 경찰에 신고했던 사건도 공개됐다. 아내는 "핸드폰 사용 문제로 부딪혔다"라면서 "경찰이 왔더라. 첫째 아들이 나를 신고했다고 하더라"고 당시 상황을 설명했다.

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남편은 "일을 하고 있다가 전화를 받았다. 엄마가 자기 어깨를 때렸다고 하더라. 그래서 '일단 생각을 해보자'고 하고 세 번째 통화할 때 '네가 진짜 만약에 엄마를 신고하고 싶으면 신고해라'라고 말했다"라고 전했다.

남편도 아내를 아동 학대로 신고한 적도 있다고. 남편은 "아이가 어린이집 다닐 때 아침에 아이 밥을 제대로 먹여서 보내야 하는데 컵라면을 먹여 보내려고 하더라"며 "그때 한번 신고를 했다"라고 말했다.

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이를 들은 오은영 박사는 "두 분은 아동 학대 신고를 부부 갈등과 싸움의 도구로 사용하는 것 같다"며 "두 사람 사이의 갈등을 제대로 해결하지 못하고 아이를 등판시킨다"라고 지적했다.

anjee85@sportschosun.com