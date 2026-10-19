이효리, "여친이 딴 남자랑 모텔 갔어야 했다" 분통..'수입 0원' 남친 만행에 분노 (연애전쟁)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이효리가 적반하장으로 여친을 의심하는 남친을 보며 "이정도면 여친이 딴남자랑 모텔을 갔어야 한다"라며 비난했다.

19일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '연애전쟁'에서는 선남선녀 비주얼의 댄서 커플이 등판해 연애 갈등을 고백했다.

27살 여자친구와 24살인 남자친구는 3살 차이 '연상연하' 커플이었다.

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남친의 꾸준한 구애와 노력으로 마음이 열린 여친은 군대에서부터 만나게 돼 전역하고 나서는 동거를 시작했다.

결혼은 계속 꿈꾸던 남친과 비혼주의 였던 여자. 하지만 결혼 플러팅을 하는 남친의 끊임 없는 구애로 여친도 결혼에 대한 꿈이 생겼다.

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평생을 약속하며 잘 지내오던 두 사람이었지만 남친은 "결혼까지는 못 할 것 같다" "결혼이 하기 싫다" "결혼에 대한 생각은 아에 없어졌다"라고 했다. 남자를 믿고 결혼에 대한 마음이 생긴 여자였지만 남친은 오히려 전역 후 변심했다.

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본격적인 '곰신 여친' 쪽 영상이 공개됐다. 남친이 전역하고 여친의 자취방에서 함께 살게 된 두 사람은 벌써 동거 4개월째였다.

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특히 여친은 부지런하고 생활력이 강했고 여러 일을 하며 돈을 버는 N잡러이기도 했다. 반면 남친은 수입이 0원이었다. 제대 4개월차 한량 남친이었다. 남친은 그동안 모아둔 돈과 군적금도 만기수령해 생활비를 보태고 있었다.

친구와 만난 여친은 전역 후 결혼에 대한 생각이 바뀐 남친에 토로했다. 남친은 연애 초반부터 결혼에 대한 플러팅을 계속 했다고. 제주도에 물려 받을 땅이 있다며 '재력 과시'도 했었다.

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여친의 말투와 말에 예민한 반응을 하며 갈등을 겪던 남친은 결국 이별을 통보했지만 한 달 뒤 다시 연락해 재결합했다. 하지만 그 뒤로 결혼 생각이 사라졌다고. 이해하기 어려운 남친의 행동들에 서장훈은 "남친이 너무 쎄하다"라며 정색했다.

또 청약이 당첨이 되자 같이 살자고 했던 남친은 정작 날짜가 가까워지자 여친과 같이 살고 싶어하지 않았다. 이에 이효리는 "그럴 거면 집을 왜 같이 보러 갔냐"라 했고 서장훈도 화가 나 "저따위 말을 할거면 애초에 정리를 했어야지"라고 비난했다.

여친은 회식 가서 40분 연락 안되는 것도 화를 냈던 남친은 알고보니 여사친과 플스방을 갔다고 해 더욱 공분을 샀다.

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남친의 의심이 이해가 가지 않는 이효리는 "이 정도면 회식 사건 때 40분 동안 딴 남자랑 모텔을 갔어야 했다"라고 폭탄 발언 했고 서장훈 역시 "최소한 딴 남자랑 뽀뽀하다 걸렸어야 했다. 뽀뽀 아니면 난 이해 못한다"라고 열받아 했다.