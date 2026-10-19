서장훈이 오죽하면..."정신적 피해 보상 고소할 것" 남친 궤변에 결국 폭발 (연애전쟁)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 서장훈이 결혼을 약속했다가 마음을 바꾼 남자친구의 이해하기 어려운 행동에 분노했다.

지난 19일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '연애전쟁'에서는 3살 차이 연상연하 댄서 커플이 출연해 연애 과정에서 겪은 갈등을 털어놨다.

두 사람은 남자친구의 꾸준한 구애 끝에 연인으로 발전했다. 군 복무 시절부터 만남을 이어온 두 사람은 남자친구가 전역한 뒤 여자친구의 자취방에서 함께 살기 시작했으며, 어느덧 동거 4개월 차에 접어들었다.

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하지만 결혼을 바라보는 두 사람의 생각은 달라졌다. 연애 초반부터 결혼에 대한 기대를 품게 했던 남자친구가 전역 후 돌연 태도를 바꾼 것이다. 두 사람의 갈등은 남자친구가 여자친구의 말투와 표현에 예민하게 반응하면서 깊어졌다. 결국 남자친구는 먼저 이별을 통보했지만, 한 달 뒤 다시 연락해 재결합했다. 그러나 재회 이후에도 결혼에 대한 생각은 돌아오지 않았다고 한다.

사연을 들은 서장훈은 남자친구의 행동을 이해하기 어렵다는 반응을 보였다. 그는 "남친이 너무 쎄하다"며 의심스러운 표정을 지었다.

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청약 당첨을 둘러싼 상황도 논란이 됐다. 남자친구는 청약에 당첨되자 여자친구에게 함께 살자고 했지만, 막상 입주 날짜가 가까워지자 함께 살고 싶어 하지 않는 태도를 보였다는 것이다.

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남자친구의 이중적인 태도는 연락 문제에서도 드러났다. 여자친구가 회식 자리에서 40분 동안 연락이 되지 않았다는 이유로 화를 냈지만, 정작 남자친구는 여자 사람 친구와 플레이스테이션 게임방에 다녀온 사실이 알려진 것이다.

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여자친구에게는 엄격한 잣대를 들이대면서 자신의 행동에는 다른 기준을 적용하는 듯한 모습에 출연진들도 당황스러움을 감추지 못했다.

결혼을 철회할 수 밖에 없었던 남자의 속사정도 있었다. 남친은 춤을 보며 다가온 여자에게 SNS를 계정을 알려줬고, 여친은 그걸 계속 신경 쓰며 따져 물었다.

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서장훈은 "아직까지는 아까 남친이 한 걸로 봐선 이걸로는 잘 모르겠다"라며 갸우뚱 했다.

'결정적인 사건'이 따로 있다는 말에도 남친이 여친을 의심하고 타박하는 건 딱히 큰 문제로 보여지지 않았다. 서장훈은 "미안한데 나 오늘 가만 안 있는다. 정신적인 피해 보상 고소할 거다"라며 아직도 이해가 가지 않는 남친의 주장에 열받아 했다.

그는 "아까 분명 뭐라고 했다. 이정도면 모텔 간 게 걸릴 정도야 남자 행동이 이해가 가겠다고 했는데 이게 뭐냐. 이정도로 여친이 죽을 죄 진 사람인양 이해 못할 수 있냐"라며 분통을 터트렸다.