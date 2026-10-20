이혜정, '2세 계획' 없이 결혼했다가 이희준♥과 갈등.."둘째 절대 안 된다고" ('말자쇼')

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[스포츠조선 이게은기자] 모델 이혜정이 남편 이희준과 둘째 계획으로 충돌했다고 밝혔다.

19일 방송된 KBS2 '말자쇼'에는 이혜정이 출연했다.

이날 이혜정은 이희준과 대부분 잘 맞지만, 자녀 계획에서는 의견이 다르다고 밝혔다. 그는 "아들이 8살인데 동생을 갖고 싶다며 한참 울었다. 그래서 남편에게 둘째 계획에 대해 물었더니 '절대 안 된다. 난 나이도 있고 너랑 놀고 싶다. 넌 일을 너무 사랑하는 사람 아니냐. 애 키우는 것보다 일하는 게 좋지 않나'라고 했다"라고 말했다.

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하지만 이혜정은 아직 둘째 생각이 있다면서 "나중에 낳고 싶어도 못 낳을 수 있고, 하나보다 둘이 더 좋다는 얘기도 있지 않나"라며 물러서지 않는 모습을 보였다.

그런가 하면 이혼 전문 변호사 양나래가 결혼 전 자녀 계획에 대해 의견을 나누는 게 필수라고 하자, 이혜정은 "제가 자녀계획을 안 했다"라며 아쉬움을 드러냈다.

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한편 이혜정은 지난 2016년 배우 이희준과 결혼했으며 슬하에 아들 1명을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com