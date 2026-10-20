'8등신 송혜교' 정가은, 곧 50세인데 20대 미모.."고칠 시간 없어 시술받아"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 정가은이 동안 미모 비결을 밝혔다.

19일 정가은의 유튜브 채널 '롤코언니 가은이'에는 '언니 어떤 시술 했어요? 다 알려 드립니다. (49살에 20대 소리 듣는 법 시술편)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

정가은은 제작진이 "동안이라고 난리가 났다"라고 하자, "솔직히 동안이라는 소리는 옛날부터 많이 들었다. 그리고 유튜브를 한 이후로 '예뻐지고 어려졌다', '뭐했냐' 이런 말을 진짜 많이 듣는다"라며 웃었다. 실제 정가은은 49세라는 나이가 믿기지 않을 정도로 매끈한 피부를 자랑했다.

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제작진은 성형 의혹을 제기했고 정가은은 "고칠 시간은 없었고 살짝 관리는 받는다. 피부과 관리(시술)도 받고 홈 케어도 한다"라고 밝혔다.

또 이너뷰티 제품을 꾸준히 섭취한다면서 "물도 하루 2L씩은 꼭 챙겨 먹어야 하고 잠도 잘 자야 한다. (피부 관리는) 1가지만으로 되는 게 아니다. 술과 담배도 안 좋다. 저는 담배는 안 하고 술은 가끔 마신다"라고 밝혔다.

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한편 정가은은 1978년 생으로 올해 나이 49세다. 2016년 동갑내기 사업가와 결혼했지만 2년 만에 이혼, 홀로 딸을 양육 중이다. 큰 키와 송혜교 닮은 외모로 '8등신 송혜교'로 불리기도 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com