신동엽, 머리 희끗 식당 직원에 반말 후 반전 처세술...."나보다 동생인 줄"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 성시경이 방송인 신동엽의 남다른 친화력과 센스 있는 대처 능력을 공개했다.

19일 유튜브 채널 '성시경 SUNG SI KYUNG'에는 "성시경의 먹을텐데 l 남대문 양미옥"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 성시경은 "옛날에 동엽이 형이 고깃집인가 갔는데 직원분들이 이름표를 달고 있지 않냐. 머리가 희끗희끗하신 분인데 자꾸 이름 부르고 반말을 하더라"고 회상했다. 그는 "이름표에 적힌 이름을 부르면서 '소주 좀 갖다줘'라고 하더라"며 "서빙하시는 분이 되게 불쾌하실 거 아니냐"라고 덧붙였다.

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성시경은 "그러다가 나중에 동엽이 형이 '나이가 어떻게 되시냐'고 묻더니 '나보다 동생인 줄 알았다'고 하더라"며 신동엽만의 대처 능력을 전했다.

그는 "그러면 그분이 되게 좋아하신다"라면서 "이후에 서비스를 계속 가져다주신다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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그러면서 신동엽의 남다른 처세술에 감탄했다. 성시경은 "동엽이 형이 그런 걸 진짜 잘한다. 일부러 반전을 위해서"라고 말하며 상대방의 기분을 풀어주는 신동엽 특유의 센스를 높이 평가했다.

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anjee85@sportschosun.com