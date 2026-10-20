공효진♥케빈오, 한국 떠나 산티아고 순례길 데이트...결혼 4년 차에도 신혼

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 공효진이 남편 케빈오와 함께 산티아고 순례길 여행 중 여유로운 일상을 공개했다.

공효진은 20일 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 사진을 게재했다.

사진 속에는 함께 산티아고 순례길을 걸으며 둘만의 추억을 쌓고 있는 공효진, 케빈오의 모습이 담겨있다. 두 사람은 서로의 모습을 카메라에 담아주며 여행의 순간을 만끽했다.

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공효진은 표지판에 살짝 기댄 채 자연스러운 포즈를 취했고, 케빈오는 건너편 옥상에 있는 독수리 동상과 절묘하게 맞춰 서 있어 웃음을 자아냈다. 마치 독수리를 머리 위에 올려놓은 듯한 모습이 유쾌함을 더했다. 특히 남편의 모습을 열심히 촬영 중인 공효진의 모습이 케빈오의 선글라스에 고스란히 비쳐 웃음을 안겼다.

또한 맛있는 음식도 빼놓을 수 없었다. 편안한 차림으로 음식을 즐기는 공효진과 그런 아내의 모습을 클로즈업한 채 카메라에 담는 케빈오의 모습에서 다정한 부부의 분위기가 전해졌다.

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앞서 공효진은 산티아고 순례길을 걷는 근황을 공개한 바 있다.

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한편 공효진은 2022년 10세 연하의 가수 케빈오와 미국 뉴욕에서 결혼식을 올렸다.

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anjee85@sportschosun.com