'35세' 소유, 결혼 전 동거 찬성 "맞춰보고 전부 OK라면 결혼"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 소유가 결혼 전 동거에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

19일 유튜브 채널 '소유기 SOYOUGI'에는 "소유의 썰 상담소 '연애'편"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 소유는 "남자친구가 결혼을 원하지 않지만 동거를 원하며 함께 자택을 매수하되 본인이 더 많은 비용을 부담하고 명의는 내 명의로 해주겠다고 한다. 나는 결혼을 굳이 안 해도 되는 동거 할까"라는 사연을 읽고는 바로 "네"라고 답했다.

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그는 "명의를 내 명의로 해주겠다는 건 나에 대한 믿음 아니냐"라면서 "명의 쉬운 거 아니다. 이것은 사랑이다"라고 말해 웃음을 안겼다.

그러면서 소유는 "나는 결혼하기 전 동거파다"라며 "동거를 하다 보면 나와 다른 것들이 느껴질 거다. 그런 걸 맞춰가는 재미도 있다"라고 말했다. 이어 "동거를 하다가 뭔가 다 맞으면 결혼 생각을 하게 되고 결혼을 하게 된다"라고 전했다.

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소유는 "동거해도 너무 좋을 것 같다"라면서 "연애를 오래 하는데 동거까지 하는 거 아니냐. 동거해라"라고 조언했다.

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anjee85@sportschosun.com