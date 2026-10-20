[공식] SM, NCT 지성 악플러 잡았다 "명예훼손·모욕죄 벌금 500만원"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 NCT 지성의 악플러가 참교육을 받았다.

SM엔터테인먼트(이하 SM)는 19일 "엑스(구 트위터)와 유튜브 등에 아티스트를 비방하거나 모욕하는 게시글과 동영상을 다수 게재한 자를 고소한 사건과 관련, 최근 1심 재판부는 2022년부터 계속된 피고인의 범행이 정보통신망법 위반(명예훼손) 및 모욕죄에 해당한다고 판단해 벌금 500만원을 선고했다"고 밝혔다.

지성은 2016년 NCT 드림으로 데뷔, '마지막 첫사랑' '헬로 퓨처' '캔디' 등을 발표하며 사랑받았다. 그러나 한 네티즌은 지속적으로 지성에 대한 허위사실과 인격모독성 발언이 담긴 악플을 작성했고 결국 SM이 나서 법적대응을 시작했다. 이 네티즌은 벌금형에 불복해 항소한 상태다.

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SM은 앞으로도 소속 아티스트 지키기에 최선을 다한다. SM은 "아티스트에게 공포심이나 불안감을 유발하는 행위를 한 자 등에 대해서는 정보통신망법위반, 스토킹 처벌법 위반, 성폭력 처벌법 위반 등의 혐의로 고소장을 제출했다"고 말했다.

실제 SM은 각종 플랫폼에서 발생하는 허위사실 유포, 모욕, 악의적 비방 및 인신공격에 대한 증거를 수집하고 있다. 지난달에는 에스파 카리나와 윈터의 딥페이크 영상을 올린 피고인이 징역 2년 6개월을 선고받았다. 최근에는 악성 게시글 462건을 작성한 자를 정보통신망법 위반, 모욕, 협박 등의 혐의로 고소했다. 또 12일에는 해외 플?幌好 퍼지는 악성 게시물에 대응하기 위해 미국 현지 로펌을 선임했다.

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SM은 "어떠한 합의나 선처 없이 무관용 원칙에 따라 대응하겠다"고 선언했다.

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NCT드림은 11월 9일 정규 6집 '드림 애프터 드림'으로 컴백한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com