'케데헌' 이재, 외조부 신영균 옛 자택서 ♥샘킴과 깜짝 결혼..11월 美 예식 앞당겨

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[스포츠조선 조윤선 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 작곡가이자 가수 이재(EJAE)와 프로듀서 겸 작곡가 샘킴이 서울에서 결혼식을 올렸다.

20일 미국 패션지 보그에 따르면 이재와 샘킴은 지난 17일 서울 강동구 고덕동 스테이지28에서 부부의 연을 맺었다. 두 사람은 당초 오는 11월 미국 캘리포니아에서 예식을 진행할 계획이었지만, 장소를 한국으로 변경하면서 일정도 한 달가량 앞당겼다.

두 사람은 지난해 6월 약혼한 직후 '케이팝 데몬 헌터스'가 세계적인 흥행에 성공해 이재가 장기간 홍보 투어와 시상식 일정을 소화하게 되면서 결혼 준비를 잠시 미뤘다. 이후 한국적 정체성과 가족의 추억을 예식에 담기로 결정하면서 약 4개월 동안 서울 결혼식을 준비한 것으로 전해졌다.

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예식 장소에도 특별한 의미가 담겼다. 스테이지28은 이재의 외조부인 원로배우 신영균이 과거 거주했던 곳으로, 이재가 어린 시절 할아버지와 함께 정원을 거닐며 추억을 쌓은 공간이다.

야외 정원에서 자연 친화적인 가든 웨딩으로 진행된 결혼식에서 이재는 디자이너 다니엘 프랭클이 제작한 튤 소재의 맞춤형 웨딩드레스에 집안 대대로 내려온 주얼리를 착용했다. 또한 두 사람은 전통 혼례복을 입고 폐백도 진행했으며, 피로연에서는 두 사람이 직접 고른 곡들로 구성된 밴드 공연이 이어졌다.

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이날 결혼식에는 '케이팝 데몬 헌터스'의 오드리 누나, 레이 아미도 참석해 자리를 빛냈다.

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한편 SM엔터테인먼트 연습생 출신인 이재는 레드벨벳의 '사이코', 에스파의 '드라마'와 '아마겟돈' 등 다수의 K팝 곡 작업에 참여했다. 이후 '케이팝 데몬 헌터스'에서 헌트릭스(HUNTR/X) 멤버 루미의 노래 목소리를 맡으며 세계적인 주목을 받았다. 특히 OST '골든(Golden)'의 작사·작곡과 가창에 참여하며 작품의 흥행과 함께 이름을 알렸다.