[인터뷰①]'더 커뮤니티2' 정재호 "피트 대학살, 대작 스멜 맡았다…빌런 역할? 막상 맡으니 속상"

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] '더 커뮤니티2'에서 유일한 1인 팀 '블랙'이자 군수업자 '벡터'로 활약한 정재호가 악역을 자처한 이유를 밝혔다.

정재호는 최근 서울 양천구 목동 스포츠조선 사옥에서 본지와 만나 웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2') 출연 소감과 촬영 비하인드를 전했다.

'더 커뮤니티2'는 서로 다른 이해관계를 가진 참가자들이 자원을 확보하고 거래하며 생존을 경쟁하는 사회 실험 서바이벌 프로그램이다. 정재호는 블랙팀 벡터로 출연해 정보와 물자 유통을 담당하는 동시에 전쟁으로 수익을 얻는 군수업자 역할을 맡았다.

Advertisement

평소 서바이벌 프로그램의 애청자였다는 정재호는 "서바이벌을 정말 사랑하고 애청하는 시청자로서 '더 커뮤니티2'에 함께하게 돼 너무 좋았다"고 말했다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

최종화에서는 골드팀 루나(박세승)가 가장 많은 상금을 차지한 가운데, 블랙팀 벡터(정재호)와 동키(박철현)도 상금을 나눠 가지며 최종 상금 획득자 3명에 이름을 올렸다.

Advertisement

이에 정재호는 "상금 수령서를 보니까 우승자라고 돼 있더라. 최다 금액은 아니지만 우승자라고 표기해 주셔서 뭐라도 건져간다"며 웃었다. 그러면서 "상금이 지난주에 다 들어왔다. 너무나도 행복하게 일상을 살고 있다"고 덧붙였다.

Advertisement

상금 사용 계획에 대해서는 "요즘 시장이 많이 안 좋더라. 저점 매수 기회니까 이때가 답이다. 그전에 상금이 들어왔으면 높은 가격으로 살 뻔했으니 큰일 날 뻔했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

Advertisement

방송 기간 리뷰 프로그램에 출연하지 않았던 이유도 밝혔다.

정재호는 "왜 리뷰 프로그램에 나오지 않느냐는 이야기를 많이 들었다. 그런데 제가 하는 말 한마디 한마디가 방송 중인 프로그램에 대한 몰입을 방해할 것 같았다"고 했다.

Advertisement

이어 "저는 처음부터 끝까지 이 프로그램이 잘됐으면 하는 사람이었기 때문에 입을 조심해야겠다고 생각했다"고 설명했다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

사실 정재호는 시즌1 출연도 제안받았지만, 당시 일정 문제로 함께하지 못했다.

정재호는 "PD님이 다시 저를 찾아주셨을 때 '그래도 시즌1을 고사한 것에 미워하지 않으셨구나'라는 생각이 들었다. 당시 사전 미팅에서도 2시간 넘게 대화를 나눴는데, 흥미로운 주제를 많이 던져주셨다. 한창 바쁠 때라 출연하지 못해 아쉬웠고, 시즌1을 보니 너무 재미있더라. 시즌2 때 다시 연락을 주셔서 정말 다행이었다"고 당시를 돌아봤다.

Advertisement

특히 정재호는 제작진에게 먼저 평소와 다른 역할을 맡고 싶다는 뜻을 전했다고 밝혔다고.

"제가 PD님께 불순분자 역할을 시켜달라고 한 유일한 사람이었다고 하더라. 시즌1의 벤자민 역할이 재미있어 보였던 것 같다. 제 MBTI가 ENFJ인데, 'ENFJ가 하지 못하는 것을 해보겠다'고 했다. '칼자루 한번 주시면 칼춤 한번 춰보겠다'고 말씀드렸다.(웃음)"

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

그러나 실제 배정받은 블랙팀은 예상보다 훨씬 강력한 역할이었다. 정재호는 "저는 언더독 스토리를 좋아한다. 불리한 상황에서 제 능력으로 상황을 헤쳐 나가는 역할을 원했는데, 보스몹이었다. 처음에는 좋았지만 날이 갈수록 현실 자각이 오더라"고 털어놨다.

이어 "권성민 PD님께 분량만 많이 나오면 된다고, 그런 역할을 달라고 말하긴 했다. 그런데 막상 받고 나서는 '왜 하필 나지?' 싶어 속상하더라. 그래도 제작진이 그만큼 저를 믿어주셨다는 생각이 들었다"고 말했다.

정재호는 프로그램의 재미를 위해 평소 하지 않던 행동에도 도전했다. "벡터라는 역할을 받았을 때 이미지는 포기했다. 오로지 프로그램의 재미에 집중했다. 평소에 하지 않는 분탕질이나 배신 같은 행동도 해보자는 생각이었다."

방송에 공개되지 않은 행동도 있었다. 정재호는 "라면 물을 올려놓고 냄새가 나게 해놓고, 상점에서 물건을 팔지 않는 행동도 했다. 사실 방송에 나온 것보다 더했다. 권 PD님이 천사셔서 저를 감싸주신 것 같다"며 웃었다.

자신의 행동이 다른 참가자들에게 불편함을 줬다는 사실도 알고 있다. 정재호는 "살면서 이렇게까지 욕을 먹어본 것도 처음"이라면서도 "제 역할이 참가자들을 게임에 진심으로 임하게 하는 것이라고 생각했다. 누군가는 저를 정말 싫어하고, 저를 없애기 위한 전략까지 세웠다. 그런 면에서는 제 역할을 해낸 것 같다"고 조심스럽게 말했다.

이어 "프로그램이 재미있었으면 하는 마음이 가장 컸다"며 다시 한 번 '더 커뮤니티2'에 대한 애정을 드러냈다.

'블랙'은 서바이벌의 악역을 넘어, 현실 사회의 부조리함을 투영한 상징이기도 했다. 정재호는 "저도 블랙이 너무 사기캐가 아니냐는 생각을 했다. 촬영이 끝난 뒤 PD님께 왜 거래소나 마켓이 아니라 '플랫폼'이라는 이름을 붙였는지 여쭤봤다"며 제작진의 깊은 의도를 전했다.

이어 "현실의 거대 플랫폼 기업들은 사람들의 분열과 관심, 의심을 먹고 자라며 결국 누구도 쉽게 무너뜨릴 수 없는 불멸의 존재가 되지 않나. 블랙이 바로 그런 존재였던 것"이라며 "그리고 출발선부터 다른 점도 제작진의 메시지였다. 블랙은 자원과 권한을 가지고 시작했다. 불공평한 현실의 축소판을 보여주기 위한 장치였다는 설명을 듣고 나니 제가 맡았던 역할의 무게감이 더 크게 와닿았다"고 짚었다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

촬영 당시 프로그램의 흥행을 예감했던 순간도 떠올렸다. 정재호는 "피트의 대학살 이후 참가자들끼리 이야기를 나눴다. '이건 보통 서바이벌이 아니다. 대작의 스멜이 난다. 무조건 터지겠다'고 했다"고 말했다.

이어 촬영장에서 마주친 뜻밖의 손님에 대해서도 언급했다. 바로 지네였다.

정재호는 "프로그램 촬영 중 인터뷰를 하는데 30cm짜리 지네가 나타났다. 촬영 장소가 강화도 산속에 있는 펜션이라 큰 지네가 나타난 것 같다"고 설명했다.

그러면서 "사실 정훈 PD님이 '벡터 아빠'셨다. 벡터가 1인 팀이다 보니 유일한 대화 상대가 (김)정훈 PD님이었다. 물론 PD님은 질문만 하시고 저는 답만 했지만"이라고 웃으며 "그때 인터뷰를 하다가 지네를 발견했다. 물난리나 불난리처럼 큰일이 벌어지면 프로그램이 대박 난다는 속설이 있지 않나. 그래서 PD님과 지네를 보면서 '대박 조짐이다'라고 했다"고 말해, 폭소를 자아냈다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com