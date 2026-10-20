김수영, 게장 원산지 질문 차단 논란 사과 "대응 부족..악의적 비방 힘들었다" [전문]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 김수영이 게장 판매 방송에서 원산지를 질문한 시청자들의 채팅을 차단했다는 논란에 사과했다.

김수영은 20일 "최근 라이브 방송 중 원산지 관련 채팅 차단 문제로 불편함을 느끼신 분들께 진심으로 사과드린다"라며 입장문을 게재했다.

그는 "당시 방송에서는 원산지에 대한 질문이 이어졌고, 이와 관련해 게는 연평도 암꽃게이며 고춧가루는 중국산이라는 점을 직접 말씀드렸다. 또한 제품의 안전성과 관련해서도 확인한 내용을 설명드렸다"고 밝혔다.

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이어 "방송 중 악의적인 비방과 공격성 채팅이 반복적으로 올라오면서 심적으로 힘든 부분이 있었고, 빠르게 올라오는 채팅에 일일이 대응하기도 어려웠다"고 당시 상황을 설명했다.

김수영은 "하지만 그 과정에서 정당한 질문을 하신 분들까지 채팅 차단으로 불편함을 겪으셨다면 우리의 대응이 부족했던 것"이라고 인정하며 "이 부분에 대해서는 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

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그러면서 "원산지가 궁금하신 분들의 질문은 당연히 존중받아야 하며, 앞으로도 관련 질문에는 성실하게 답변드리겠다"고 약속했다.

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다만 "정당한 질문이 아닌 악의적인 비방이나 반복적인 공격성 채팅에 대해서는 원활한 방송 진행을 위해 차단 조치가 이루어질 수 있다는 점 양해 부탁드린다"고 덧붙였다.

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이번 논란은 김수영이 운영하는 게장 판매 라이브 방송에서 불거졌다. 김수영이 제품에 사용된 꽃게가 국내산이라고 설명한 가운데, 일부 시청자들은 양념 재료의 원산지를 질문한 뒤 채팅이 차단됐다고 주장했다.

판매 페이지의 제품 정보에 따르면 간장게장은 국내산 꽃게 34%와 소스류 66%로 구성됐다. 소스에 포함된 아미노산액의 원산지는 인도·미국·중국 등으로 표시됐다. 양념게장은 꽃게와 소스류가 각각 50%이며, 양념에 사용된 고추는 중국산으로 기재됐다.

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한 소비자는 지난 18일 판매 페이지 문의 게시판을 통해 구매 전 원산지를 확인하려 했으나 채팅이 차단됐다며 해명을 요구했다. 고춧가루와 양념의 원산지를 물었다가 비슷한 일을 겪었다는 주장도 온라인상에서 이어지면서 판매자 측의 소통 방식이 도마 위에 올랐다.

김수영 입장문 전문

안녕하세요. 영이네게장을 운영하고 있는 개그맨 김수영입니다.

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최근 라이브 방송 중 원산지 관련 채팅 차단 문제로 불편함을 느끼신 분들께 진심으로 사과드립니다.

당시 방송에서는 원산지에 대한 질문이 이어졌고, 이와 관련해 게는 연평도 암꽃게이며 고춧가루는 중국산이라는 점을 직접 말씀드렸습니다. 또한 제품의 안전성과 관련해서도 확인한 내용을 설명드렸습니다.

방송 중 악의적인 비방과 공격성 채팅이 반복적으로 올라오면서 심적으로 힘든 부분이 있었고, 빠르게 올라오는 채팅에 일일이 대응하기도 어려웠습니다.

하지만 그 과정에서 정당한 질문을 하신 분들까지 채팅 차단으로 불편함을 겪으셨다면 저희의 대응이 부족했던 것입니다. 이 부분에 대해서는 진심으로 사과드립니다.

원산지가 궁금하신 분들의 질문은 당연히 존중받아야 하며, 앞으로도 관련 질문에는 성실하게 답변드리겠습니다.

다만 정당한 질문이 아닌 악의적인 비방이나 반복적인 공격성 채팅에 대해서는 원활한 방송 진행을 위해 차단 조치가 이루어질 수 있다는 점 양해 부탁드립니다.

이번 일을 계기로 더욱 신중하게 소통하고, 고객 여러분께 신뢰받는 영이네게장이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

다시 한번 불편함을 느끼신 모든 분께 진심으로 사과드립니다.

감사합니다.

영이네게장

개그맨 김수영 올림