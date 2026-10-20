'김준호♥' 김지민, 뱃속 子 존재감에 감격 "매일 태동으로 귀여운 두룹이"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김지민이 곧 태어날 2세를 향한 애틋한 마음을 드러내며 예비 엄마의 행복한 일상을 공개했다.

20일 김지민은 자신의 계정에 셀카 사진 한 장을 게재하며 "하루하루 태동으로 넘 귀여운 두룹아"라는 글을 남겼다. 뱃속에서 하루가 다르게 존재감을 드러내는 아이를 향한 애정이 고스란히 전해져 훈훈함을 자아냈다.

공개된 사진 속 김지민은 옅은 화장에 캡 모자와 후드 집업을 매치한 편안한 차림으로 카메라를 바라보고 있다. 꾸밈을 최소화한 자연스러운 스타일에도 맑은 피부와 또렷한 이목구비가 돋보이며 특유의 사랑스러운 매력을 발산했다. 특히 임신 17주 차라는 사실이 믿기지 않을 만큼 한층 더 어려 보이는 분위기와 늘씬한 모습이 눈길을 끌었다.

Advertisement

사진을 접한 팬들 역시 김지민의 근황에 뜨거운 반응을 보였다. 팬들은 "살이 더 빠진 것 같다", "누가 임산부로 보겠냐", "더 예뻐졌다", "40대 애엄마인데 아가씨 같다" 등의 댓글을 남기며 변함없는 미모에 감탄했다. 이와 함께 곧 엄마가 될 김지민을 향해 따뜻한 축하와 응원을 보내며 순산을 기원했다

한편 김지민은 동료 코미디언 김준호와 지난해 7월 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺었다. 이후 두 사람은 2세를 만나기 위해 시험관 시술에 도전했고, 첫 시도 만에 임신에 성공해 많은 축하를 받았다. 현재 김지민은 첫아이를 임신 중이며, 출산 예정 시기는 오는 2027년 2월 초다. 두 사람의 아이는 아들로 알려졌으며, 태명은 '두릅이'다. 뱃속 아이의 태동 하나하나에도 기쁨을 드러내는 김지민의 모습에 예비 엄마로서의 설렘과 행복이 전해지고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

Advertisement