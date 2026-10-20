[인터뷰②]'더 커뮤니티2' 정재호 "욕먹고 매일 밤 죄책감…끝나자마자 밥 샀다"

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

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[스포츠조선 정빛 기자] '더 커뮤니티2'에서 냉철한 군수업자로 활약했던 정재호가 방송에서는 드러나지 않았던 심리적 부담을 고백했다.

정재호는 최근 서울 양천구 목동 스포츠조선 사옥에서 본지와 만나 웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2') 촬영 당시 느꼈던 감정과 방송 이후 달라진 생각을 털어놨다.

'더 커뮤니티2'는 서로 다른 이해관계를 가진 참가자들이 자원을 확보하고 거래하며 생존을 경쟁하는 사회 실험 서바이벌 프로그램이다. 유일한 1인 팀 블랙팀의 벡터로 출연한 그는 군수업자로서 전쟁과 거래에 관여하며 다른 참가자들과 대립했다.

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특히 정보 수집을 위해 도청할 수 있는 권한도 주어졌다. 그러나 정재호에게 도청은 예상하지 못한 심리적 부담으로 돌아왔다.

"프로그램에서 도청을 할 수 있는 능력이 있었다. 사실 사회에서는 대놓고 욕을 먹는 경우가 없지 않나. 그런데 도청을 해보니 정보를 캐낼 만한 내용은 별로 없고, 나머지는 제 욕이었다(웃음). 첫날부터 '너무 의심스럽다', '연기하는 말투다'라는 이야기를 들었다. 전쟁이 난 뒤부터는 완전히 욕이었다. '벡터 꼴 보기 싫다', '인생 그렇게 살지 마라'는 말을 계속 들었다."

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

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처음에는 게임의 일부라고 받아들이려 했지만, 시간이 흐를수록 감당하기 어려웠다고. 그도 그럴 것이 평소 사람들과 어울리기를 좋아하는 정재호에게 다른 참가자들의 적대적인 반응을 매일 직접 듣는 것은 익숙지 않은 경험이었다.

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정재호는 "플레이를 해야 하니까 어쩔 수 없이 이를 악물고 버티면서 들었다. 그런데 6~7일 동안 듣다 보니 너무 힘들더라. 앞에서는 웃어주시는 분들이 뒤에서는 제 욕을 하고 있다는 사실에 배신감도 느꼈다"고 털어놨다.

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그러면서 "제가 했던 행동들이 무시받는 것 같아 속상하기도 했다. 그걸 계속 듣다 보니 멘탈이 무너졌다. 그러면서 냉철함도 줄어들었던 것 같다"고 고백했다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

그렇다고 다른 참가자들만 탓할 수는 없었다. 자신 역시 게임의 재미를 위해 갈등을 유발했고, 그 과정에서 다른 이들에게 피해를 줬기 때문이다.

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정재호는 "매일 밤 죄책감을 느꼈다. 저 때문에 다섯 명이 탈락하고 상금도 깎였으니 다들 저를 욕하고 있었다. 제 역할에 따른 행동이었는데도 죄책감이 크더라"고 했다.

이어 "프로그램이 끝나자마자 다 모아서 밥을 샀다. 세승이(루나), 수민이(피트)와는 원래 알던 사이였고, 다른 분들과도 정기적으로 만나지는 못하지만 단체 대화방이 있다. 첫 방송이나 중간 방송을 함께 보자고 제안하기도 했다. 거절당하기도 했지만, 미안해서 많이 노력했다"고 전했다.

특히 동키(박철현)와의 인연도 이어가고 있다고. 정재호는 "프로그램이 끝나고 동키의 코미디 공연도 보러 가고, 동키 아내분께 선물도 드리곤 했다"고 덧붙였다.

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웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

방송 이후 주변 반응도 예상과 달랐다. 정재호는 "제가 ENFJ라 사람을 챙기는 걸 좋아한다. 친구들도 제가 혼자 있는 모습을 보고 외롭지 않겠냐고 걱정했다. 그런데 방송에 하나둘 몰입하다 보니 제 친구들마저 벡터를 미워하기 시작했다"고 웃었다.

이어 "친구들 눈에도 제가 꼴 보기 싫었던 것 같다. 20년 우정도 금이 가게 한 벡터였다"고 너스레를 떨었다.

평소 성격과 달리 방송에서 계산적인 모습이 부각된 데 대해서도 설명했다. 정재호는 "평소에는 ENFJ지만 일할 때는 ENTJ에 가깝다. 산업공학을 공부해서인지 실리와 효율을 추구한다. 일할 때의 제 모습이 벡터와 비슷한 면도 있는 것 같다"며 고개를 끄덕였다.

이번 경험을 통해 타인의 평가를 받아들이는 태도도 돌아보게 됐다고. 정재호는 "누구나 제 욕을 할 수 있다는 걸 알았다. 뒤에서는 저에 대해 다른 이야기를 할 수도 있으니 조심해야겠다는 생각도 들었다"며 웃었다.

그러면서도 "욕을 많이 먹었지만 응원해 주시는 분들도 많더라"며 시청자들에게 고마움을 전했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com