'부자 팬 열애 부인' 펜타곤 옌안, 中서 명예회복…인기 여배우와 '울대키스'[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 펜타곤 옌안이 반전 드라마를 썼다.

옌안은 최근 동명의 소설을 원작으로 한 드라마 '가금채'에서 전희미와 호흡을 맞추고 있다. 특히 극중 전희미가 옌안의 울대에 나비를 그린 뒤 진한 키스를 나누는 장면이 온라인 상에서 뜨거운 화제를 모으고 있다.

옌안은 펜타곤 서브 보컬로 2016년 데뷔했다. 그러나 2023년 소속사 큐브엔터테인먼트와의 전속계약이 종료된 뒤 중국으로 돌아가 활동하기로 결정하면서 잡음이 흘러나왔다. 그가 그룹 활동에 60%이상 불참했고 클럽에 출입하며 여러 여성들과 연애를 즐기고 있었다는 의혹이 제기됐다. 특히 일부 네티즌은 옌안이 부유한 여성팬들과 사적으로 연락하는 방을 따로 만들어 관리했다고도 주장했다.

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소후닷컴 등 현지 언론에 따르면 옌안 측은 해당 루머에 대해 강력 부인했다. 옌안 측은 "여성들과 사적으로 연락하거나 연애를 즐긴 적 없다. 계약 종료로 팀을 떠난 것일 뿐, 모두 사실무근의 소문에 불과하다"라고 말했다. 또 "개인정보 유출 및 명예훼손과 관련, 이미 관계부처에 민원을 제기한 상태"라고 덧붙였다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com