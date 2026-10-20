"아내 자랑밖에 할 게 없냐"..진태현, 주변 비난에도 꿋꿋 "♥박시은 사랑하려고 결혼해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 진태현이 아내 박시은을 향한 변함없는 사랑과 확고한 소신을 드러냈다.

진태현은 20일 자신의 SNS에 아내 박시은을 향한 글을 게재했다. 그는 "사랑하는 내 아내 언제나 건강하게 잘 지내자"라는 다정한 문장으로 글을 시작하며 아내를 향한 애틋한 마음을 전했다.

이어 아내와 매일 함께하는 일상을 바라보는 주변의 시선에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다. 진태현은 "많은 사람들이 아내랑 매일 붙어있으면 안 지겹냐고 하는데 지겨우면 사랑이 아닙니다 전 사랑하려고 결혼했다"라고 전했다.

Advertisement

이어 "그리고 제가 한 말을 끝까지 책임 질겁니다"라고 덧붙이며 아내를 향한 마음을 거듭 강조했다. 사랑한다는 말을 전하는 데 그치지 않고 자신이 한 약속을 끝까지 지키겠다는 의지를 드러내며 남편으로서의 책임감도 내비쳤다.

자신의 애정 표현을 바라보는 일부 시선에도 흔들림 없는 태도를 보였다. 진태현은 "자랑할게 아내 밖에 없냐 적당히해라 하시는데 남편이라는 사람이 자랑해야 하는건 아내밖에 없다. 다른게 먼저일수 없다"라고 밝혔다.

Advertisement

아내를 자랑하는 것이 남편으로서 당연하다는 진태현의 확고한 생각이 담겼다. 주변의 반응을 의식해 애정 표현을 줄이기보다 자신이 가장 소중하게 여기는 사람을 당당하게 드러내겠다는 것. 아내를 향한 사랑을 숨김없이 표현하는 진태현의 솔직한 면모가 돋보인다.

Advertisement

마지막으로 그는 "배우자는 가족의 시작이다. 삶의 순서와 방향이 가장 중요하다"라고 강조했다.

Advertisement

함께 공개된 사진에는 진태현과 박시은의 다정한 투샷이 담겼다. 서로 어깨를 기댄 두 사람은 편안하고 자연스러운 분위기 속에서 변함없는 애정을 드러냈다. 사진 속 다정한 모습과 아내를 향한 진태현의 진심 어린 메시지가 어우러지며 보는 이들에게 훈훈함을 안겼다.

한편 진태현은 2015년 배우 박시은과 결혼했다. 두 사람은 2019년 대학생 딸을 입양했으며, 2022년 출산을 앞두고 둘째 딸을 떠나보내는 아픔을 겪었다.

Advertisement

이후 진태현은 마라톤과 러닝을 통해 꾸준히 건강을 관리하는 모습을 공개해 왔다. 특히 각종 마라톤 대회에 참가하며 달리기에 대한 남다른 열정을 보여주고 있다.