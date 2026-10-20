[인터뷰③]'더 커뮤니티2' 정재호 "마이야르 격려에 감사, 동키 정체 공개한 이유는…"

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

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[스포츠조선 정빛 기자] '더 커뮤니티2' 벡터 정재호가 다른 참가자들과의 갈등부터 최종 결말까지, 촬영 당시를돌아봤다.

정재호는 최근 서울 양천구 목동 스포츠조선 사옥에서 본지와 만나 웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2')에서 자신의 플레이를 회상했다.

'더 커뮤니티2'는 각 팀이 자원과 정보를 확보하고 거래하며 생존을 경쟁하는 사회 실험 서바이벌이다. 블랙팀 벡터로 출연한 정재호는 유일한 1인 팀이자 군수업자로서 여러 팀의 이해관계가 충돌하는 중심에 섰다.

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특히 화이트팀 바울(넉스)과의 관계에 대해 "화이트팀과 블랙팀은 같이 갈 수밖에 없다고 생각했다. 골드 거래를 막았기 때문에 화이트팀은 제 편이라고 믿었다. 특히 바울님과는 유일하게 사적인 대화도 나누고 유대감이 생겼다고 생각했다"고 설명했다.

실제로 다른 참가자들과의 소통을 위해 적지 않은 준비를 했었다. 정재호는 "보통 서바이벌 프로그램을 보면 '담배팸'이 생기지 않나. 그 안에서 진중한 대화가 많이 오가다 보니 저도 거기에 끼려면 담배를 배워가야겠다고 생각했다. 그래서 한 달 동안 자연스럽게 담배를 피우는 연습까지 했다. 그만큼 프로그램에 진심이었다"고 말했다.

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이어 "그런데 막상 가보니 담배를 피우는 사람이 바울님밖에 없더라. 유일하게 사적인 대화를 나눌 수 있었던 분이었는데, 결국 배신당했다"며 웃었다.

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당시에 대해 "전날 전쟁으로 희생자가 생겼기 때문에 바울님이 저를 미워한다는 걸 몰랐다. 알고 보니 저를 떠보려고 했던 것이고, 저를 없애기 위한 전략이었다"고 돌아봤다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

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동키(박철현) 정체를 공개한 것도 당시 화이트팀과의 협력을 믿고 내린 결정이었다. 정재호는 "바울님이 레드팀을 계속 불안해하셨다. 저는 화이트와 같은 팀이라고 생각했기 때문에 레드팀도 설득하면 데리고 올 수 있다고 했다. 그 과정에서 레드팀에 첩자가 있다는 이야기를 하게 됐다"고 밝혔다.

그러나 예상과 달리 이 발언은 참가자들 사이에 의심을 불러왔다. 정재호는 "의도하지 않았지만 서로 자기 팀에도 첩자가 있을 수 있다고 의심하게 됐다"고 돌아봤다.

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그러면서 "동키님의 정체를 공개한 건 패착이자 승리를 위한 선택이었다고 생각한다. 동키님을 살리기 위한 레드팀의 협력이 있었고, 전 동키님 덕분에 상금을 얻을 수 있었다"고 설명했다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

정재호는 자신이 느낀 배신감보다 게임 과정에서 다른 참가자들에게 상처를 줬다는 사실을 더 마음에 두고 있었다. 자신의 선택으로 탈락자가 발생하고 다른 참가자들이 피해를 입었던 만큼, 상대방의 행동 역시 치열한 생존 경쟁 속에서 나온 선택으로 받아들였다.

정재호는 다른 참가자들과의 갈등에 대해 "사실 다들 그만큼 진심이셨다"고 이해를 표했다.

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그런가 하면, 서로의 플레이를 인정하고 응원하는 순간도 있었다. 정재호는 마이야르(승우아빠)가 건넨 격려를 떠올렸다.

"마이야르님이 저를 플레이어로 인정해 주셔서 감사했다. 마이야르님께서는 '진짜 잘했다. 벡터 역할을 정말 잘했고, 프로그램을 재미있게 만들어주셨다'고 말씀해 주셨다. 저를 게임의 참가자로 봐주신 것 같다. 그 말씀 덕분에 더 열심히 할 수 있었다."

최종 상금 배분 과정에서는 동키와의 의리를 지켰다. 자신이 상금을 가져갈 수 있었던 것도 동키의 활약 덕분이라며, 처음부터 상금을 절반씩 나눌 생각이었다고.

정재호는 "처음부터 반반 나눠야겠다고 생각했다. 사실 제가 최후통첩에서는 동키님에게 덜 줘도 되고 더 줘도 됐다. 무엇보다 동키님 성향을 알게 된 상황인데, 동키님은 정말 100만 원만 드려도 승낙하셨을 분이었다"고 말했다.

그러면서도 "그런데 동키님이 아니었다면 받지 못했을 상금이라고 생각했다. 그래서 최소한 절반은 드려야겠다고 결정했다"며 "동키님의 1년 치 배달 음식비"라며 웃었다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

유일한 1인 팀으로 시작하면서 겪었던 어려움도 털어놨다. 정재호는 "모든 결정을 혼자 내려야 하니 조언도 구할 수 없었다. 다른 팀들은 최선의 선택을 하기 위해 계속 검증하고 회의했는데, 저는 혼자 즉각적으로 결정할 수밖에 없었다. 군수업자라는 사실이 밝혀진 뒤 상점을 닫은 것도 그런 결정 중 하나였다. 팀원이 있었다면 그렇게 하지 않았을 것 같다"고 돌아봤다.

기술 개발 퍼즐을 해결하는 과정에서도 아쉬움이 남았다고. 정재호는 "분명 날짜가 필요할 것 같았는데 저에게는 책이 없었다. 저에게도 책을 주셨다면 조금 더 수월하게 풀 수 있었을 것 같다. 결국 30번이나 시도한 뒤에 힌트를 받게 된 건데 그게 좀 아쉽다"라고 털어놨다.

그러면서 "사실 열심히 문제를 풀고 있을 때, 조금만 더 하면 스스로 해결할 수 있을 것 같은 순간에 누군가 답을 알려주면 조금 아쉽지 않나"라며 당시의 아쉬움을 전했다.

실제 당시 일부 시청자 사이에서 '제작진 개입 의혹'이 불거지기도 했다.

정재호는 재차 "날짜를 유추할 책만 주셨어도 자력으로 풀 수 있었을 텐데, 30번을 시도한 뒤에 힌트를 받다 보니 마치 답을 거의 건네받은 모양새가 돼 억울한 면도 있었다"면서도 "어쨌든 그렇게 힌트를 받아 해결하고 난 뒤 방송에 나온 제 '거들먹거리는 모습'은 제가 봐도 꼴 보기 싫더라"고 호탕하게 자폭해 웃음을 안겼다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com