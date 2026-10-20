'초고가 취미 논란' 강남, 포켓몬 카드 수집 이유 "재벌이 그림 사듯이" ('짠한형')

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[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 강남이 포켓몬 카드를 수집하는 이유를 밝혔다.

19일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 강남, 로이킴, 예나가 게스트로 출연했다.

신동엽은 "상화 씨가 포켓몬카드로 대박을 냈다"며 강남의 포켓몬카드 수집 취미를 언급했다. 강남은 "일주일 안에 천만이 넘었다. 유튜브 5년 동안 하면서 제일 조회수가 많이 나왔다"며 "내가 약속을 어겨서 화나서 팔겠다 했는데 알고 보니까 상화가 따로 포켓몬카드도 사줬다"고 감동했다.

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로이킴은 "생일날 술 마시고 누워서 유튜브 보다가 형님이 포켓몬카드를 투자처럼 사는 걸 보고 취해서 저도 리자몽 카드를 하나 샀다. 집에 와서 보니까 포켓몬카드가 하나 와있더라"라고 밝혔고 강남은 "그래도 잘 샀다. 좋은 거 샀다"고 위로했다.

로이킴은 "근데 왜 이렇게 사는 거냐. 투자 목적이냐"고 물었고 강남은 "아니다. 이런 (신동엽 같은) 재벌 아저씨들은 그림 보고 사지 않냐. 그런 것처럼 그림을 보면 두근두근거린다. 너무 좋아서 산다"고 밝혔다.

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신동엽은 "나는 이해는 안 가지만 난 신발 계속 사는 사람들도 사실 이해하기 힘들다. 나중에 투자 가치도 있다고 하더라"라고 밝혔고 강남은 "형이 술을 엄청 많이 드시지 않냐. 그런 것"이라고 말해 신동엽을 납득하게 하는데 성공했다. 포켓몬카드의 역대 최고가는 240억 원이라고. 강남은 "그거 때문에 열풍이 더 올라왔다"고 밝혔다.

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강남은 최근 유튜브 채널을 통해 자신의 취미인 포켓몬카드 수집 콘텐츠를 공개해왔다. 특히 지난 1일에는 5천만 원짜리 카드를 사 시청자들 사이에서 갑론을박을 펼쳤다. 개인 취미 활동이니 존중해야 한다는 의견도 있는 반면 취미에 수천만 원을 쓰는 모습에서 상대적 박탈감이 느껴진다며 불편해하는 시선도 있다.

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wjlee@sportschosun.com